«GROW للاستثمار» تحصل على الموافقة المبدئية من «أبوظبي العالمي» لتقديم الخدمات المالية



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مجموعة «GROW» للاستثمار، المتخصصة في إدارة الأصول على المستوى العالمي ومقرها الرئيسي في شنغهاي، بإجمالي أصول خاضعة للإدارة يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، عن حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، وذلك على طلب تصريح الخدمات المالية.

وتوقعت الشركة، في بيان صحفي اليوم، صدور الموافقة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة محورية لتوسعها في منطقة الشرق الأوسط، تشكل مؤشراً واضحاً على التزامها الاستراتيجي بأسواق رأس المال في المنطقة.

وعقب حصولها على الموافقة النهائية من سلطة تنظيم الخدمات المالية لتصريح الخدمات المالية، ستُؤسس مجموعة «GROW» للاستثمار، مكتباً إقليمياً داخل أبوظبي العالمي، يتولى تقديم خدمات مخصّصة في إدارة الأصول المحلية والدولية، إلى جانب خدمات استشارية متخصصة وحلول متكاملة للوصول إلى أسواق رأس المال الصينية والمحافظ الاستثمارية متعددة الأصول على المستوى العالمي، وذلك للمستثمرين المؤسسيين ومكاتب العائلات والأفراد ذوي الثروات في منطقة الشرق الأوسط.

وتضم قائمة مساهمي الشركة كلاً من صندوق «Lighthouse» للتحوط، الذي يعد أحد أبرز صناديق التحوط الأمريكية، بالإضافة بنك «Julius Baer» السويسري، ثاني أكبر بنك خاص في سويسرا.

وأكدت المجموعة أن الخطوات التوسعية تعكس ثقتها بالقدرة التنافسية المستدامة للمنطقة بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مهما، مشيرة إلى عمق رأس المال وقوة الثروة السيادية مع امتلاك صناديق الثروة السيادية في المنطقة ما يزيد على 3.5 تريليون دولار من الأصول المجمّعة، وإلى البيئة التنظيمية وبنية الأعمال عالمية المستوى؛ إذ تتمتع أبوظبي بمنظومة تنظيمية متينة مرتكزة على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي، وبيئة تشغيلية توفر حوافز ضريبية مشجعة للاستثمار، وحرية تامة في تحريك رؤوس الأموال، ما يجعلها مقرا مثالياً لتواجد وعمل الشركات المالية الدولية.

وقال ويليام ما، المؤسس والمدير العام للاستثمار في «GROW» للاستثمار، إن الموافقة المبدئية الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية لأبوظبي العالمي تعتبر شهادةً على مستوى الامتثال الذي بلغته المجموعة ورؤيتها الإستراتيجية بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، إن هذه الخطوة تعكس متانة الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي وكفاءته، فضلاً عن القدرة المتواصلة على استقطاب كبريات المؤسسات المالية العالمية.

وأضاف: مع توسّع الشركات في عملياتها انطلاقاً من أبوظبي، يواصل أبوظبي العالمي مسيرته نحو تمكين النمو المستدام والمتوازن على المدى البعيد، مستنداً إلى منظومة ديناميكية متكاملة وتجمّعات رأسمالية عميقة وشبكة اتصال عابرة للحدود.

وأكد أن أبوظبي تواصل تميّزها بنهجها الاستشرافي، ما يُعزز مكانتها وجهةً دولية رائدة للتمويل والاستثمار.