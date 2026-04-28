اتفاقية مشاركة بالرمز بين «الاتحاد للطيران» والخطوط الكمبودية



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «الاتحاد للطيران» اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الكمبودية.

وبموجب هذه الشراكة، يمكن لضيوف «الاتحاد» حجز رحلات من بنوم بنه إلى سيام ريب بتذكرة واحدة، تسمح لهم شحن الأمتعة إلى وجهتهم النهائية.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»، إن كمبوديا لا تزال تجذب اهتماماً كبيراً من المسافرين عبر شبكتنا، حيث تُعدّ سيام ريب ومعابد أنغكور وات من بين أكثر الوجهات السياحية رواجاً في جنوب شرق آسيا، وتُسهّل هذه الشراكة مع طيران كمبوديا على ضيوفنا السفر إلى هذه المواقع الرائعة، بكل سهولة ويسر من خلال حجز واحد من أبوظبي.

وقال إنج مولينا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران كمبوديا، إن هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران تُعزّز الروابط بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، إذ تسمح لمسافرينا بالوصول المباشر إلى أبوظبي، مركز الأعمال والتجارة والسياحة الهام، بينما يُمكن لضيوف «الاتحاد للطيران» استكشاف التراث الثقافي الغني لكمبوديا.