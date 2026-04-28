1.799 مليار درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في الربع الأول



دبي (الاتحاد)



حقق بنك «دبي الإسلامي»، صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 1.799 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.798 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 2.126 مليار درهم، بنمو نسبته 1% على أساس سنوي.

وسجل البنك إيرادات تشغيلية بقيمة 3.548 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 2.546 مليار درهم، بنمو نسبته 12%.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 419.916 مليار درهم بنهاية مارس 2026، فيما وصلت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، مع نمو 1% منذ بداية العام الجاري.

وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال، إذ بلغ معدل الشق الأول من رأس المال المشترك «CET1 «%12.6، فيما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 15.8%، بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية ويدعم خطط النمو المستدام.

وأظهرت البيانات نمو الدخل الممول 5% على أساس سنوي إلى 2.3 مليار درهم، في حين ارتفع الدخل غير الممول 30% إلى 1.249 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر الدخل واتساع نطاق الأعمال.

وحافظ البنك على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 121%، فيما وصلت نسبة صافي التمويل المستقر إلى 106%، وكلاهما أعلى من المتطلبات التنظيمية.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة الأسس التي يرتكز إليها اقتصاد دولة الإمارات واستمرار الثقة التي تحظى بها مؤسساتها.

وأشار معاليه إلى أن أداء البنك يجسد حجم الأعمال والانضباط والاتساق الاستراتيجي، وإلى أن البنك واصل نموه مع وصول صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم وودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول.

وأكد أن البنك يواصل دوره كمؤسسة مالية رائدة تدعم الاقتصاد الحقيقي وتمكّن مختلف القطاعات، مستندًا إلى حوكمة راسخة ونهج نمو مسؤول ومستدام.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن البنك استهل عام 2026 بزخم قوي، مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 3.548 مليار درهم والأرباح قبل الضريبة إلى 2.126 مليار درهم.

وأضاف أن هيكل الإيرادات شهد مزيداً من التوازن، مع نمو الدخل الممول بنسبة 5% والدخل غير الممول بنسبة 30%، ما يعكس اتساع نطاق الأعمال وتنوع مصادر الدخل بشكل عام.