102.2 مليون دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران» خلال الربع الأول بارتفاع 19%



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة»، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 102.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، بارتفاع نسبته 19.11% مقارنة مع 85.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وسجّلت الشركة أرباحاً قبل الضريبة بلغت 120.4 مليون دولار، مقابل 101.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة 15% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 455.5 مليون دولار، مقارنة مع 395.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025.

وبلغ الربح التشغيلي 243.1 مليون دولار، مقارنة مع 201.4 مليون دولار، فيما سجلت التكاليف التمويلية الصافية 122.7 مليون دولار، كما بلغت مصروفات ضريبة الدخل 18.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وسجّل التدفق النقدي التشغيلي 296.3 مليون دولار، مقابل 344.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع هامش الربح قبل الضريبة إلى 26.4% مقارنة مع 25.6%، واستقرّ معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضريبة عند 13%.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغ إجمالي أصول الشركة 16.336 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 16.547 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، كما ارتفعت السيولة المتاحة إلى 4.547 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار، مع تحسن نسبة تغطية السيولة إلى 1089% مقارنة مع 277%.

وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، استحوذت الشركة على 9 طائرات، وباعت 15 طائرة، كما وقعت 64 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب ضمن أسطولها إلى 663 طائرة.

كما وقّعت «دبي لصناعات الطيران» اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة طويلة الأجل وغير مضمونة بقيمة 2.8 مليار دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن الربع الأول من العام شكل فترة استثنائية لشركة دبي لصناعات الطيران، حيث أبرمت الشركة خلاله اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة ماكواري إير فاينانس المحدودة في صفقة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة، عند اكتمالها، نحو 350 طائرة مملوكة وقيد الطلب إلى أسطول الشركة.

وأضاف أن أداء الشركة المالي القوي والمتواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، بجانب النمو المستمر في حجم أعمالها، أسهم في رفع التصنيف الائتماني لديونها غير المضمونة من الدرجة الأولى إلى -A من قبل وكالة KBRA العالمية للتصنيف.

وأفاد بأن النتائج المالية خلال الربع الأول عكست قوة نموذج الأعمال ومرونته، حيث سجلت الإيرادات مستويات قياسية واتسعت هوامش الربحية.