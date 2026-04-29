«مدن» تبيع جميع وحدات «تارا بارك» في جزيرة الريم بقيمة ملياري درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مدن القابضة، بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «تارا بارك» بجزيرة الريم، بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الطلب القوي في السوق العقارية، ويعزّز مكانة إمارة أبوظبي وجهةً استثمارية آمنة على المستوى العالمي، في ظل الإنجازات الاستثنائية التي يواصل القطاع العقاري تحقيقها.

ويتألف المشروع من ستة أبراج سكنية تضم 834 شقة بتصاميم متنوعة، فيما يوفر البوديوم المرتبط بالأبراج، وصولاً مباشراً إلى مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات.

ويقع المشروع في موقع حيوي بالقرب من اثنين من الجسور الرئيسية المؤدية إلى جزيرة الريم، مع سهولة الوصول إلى ريم مول.

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، أن مشروع «تارا بارك» يجسّد نهج «مدن» القائم على فهم احتياجات السوق، من خلال الجمع بين موقع مميز وتخطيط حضري مدروس، بما يدعم نمواً عمرانياً مستداماً ويحقق قيمة طويلة الأمد.

وأضاف أن الطلب في السوق لا يزال قوياً، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في إمارة أبوظبي، لا سيما في المشاريع التي تركّز على جودة الحياة باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز الفرص الاستثمارية مستقبلاً.

من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية، إن بيع 834 وحدة سكنية في مشروع «تارا بارك»، بموقعه الاستراتيجي في جزيرة الريم، يمثّل مؤشراً واضحاً على توجّه المستثمرين نحو قرارات استثمارية مدروسة وطويلة الأمد، كما يعكس الإقبال اللافت على المشروع نجاح رؤية الشركة في تلبية تطلعات السوق.