اقتصاد

«جامعة خليفة» تستعرض مجموعة من المشاريع المبتكرة خلال «اصنع في الإمارات»

«جامعة خليفة» تستعرض مجموعة من المشاريع المبتكرة خلال «اصنع في الإمارات»
29 ابريل 2026 15:35


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن مشاركتها في معرض «اصنع في الإمارات» 2026، إذ تستعرض خلاله مجموعة من التكنولوجيات البحثية المتطورة، بجانب برنامج تفاعلي ديناميكي يمتد لعدة أيام، تقوده شركة مشاريع جامعة خليفة، المنصة المنوطة بتسويق الابتكارات ونشر التكنولوجيا في الجامعة.
وتأتي مشاركة الجامعة هذا العام امتداداً لحضورها في نسخة 2025، حيث تقدم تجربة تفاعلية متكاملة تعكس مسار تحويل الابتكار من «المختبر إلى السوق»، وستوفر منصة جامعة خليفة، على مدى أربعة أيام، مساحة نشطة لتبادل الأفكار والابتكار تتضمن جلسات متنوعة، إضافة إلى برنامج تقدمه شركة مشاريع جامعة خليفة يشمل حوارات متخصصة وقصص مؤسسي الشركات الناشئة، وورشاً تطبيقية تسلّط الضوء على آليات تسويق المخرجات البحثية.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، إن مشاركة الجامعة في معرض «اصنع في الإمارات» 2026، تُجسّد التزام الدولة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج المحلي، وتعكس هذه التكنولوجيات المعروضة، ضمن نهج تفاعلي، حرص الجامعة على تطوير تكنولوجيات مبتكرة وتمكين المنظومة اللازمة لتسويقها تجاريًا على نطاق واسع.
من جانبها، قالت أمل الجابري، الرئيسة التنفيذية لشركة مشاريع جامعة خليفة، إن الشركة تُعَد المكان الذي يتحول فيه مفهوم «من المختبر إلى السوق» إلى واقع ملموس عن طريق سد الفجوة بين الاكتشاف والتطبيق، وذلك بتحويل ابتكارات الجامعة إلى مشاريع قابلة للتوسع وجاهزة لطرح منتجاتها وخدماتها بالأسواق، وتُعتبر المنصات كمعرض «اصنع في الإمارات» عاملاً محورياً في تسريع هذا التحول، حيث تساهم في ربط الابتكارات القائمة على البحث بالشركاء الصناعيين والمستثمرين وفرص السوق، بما يمَكِّن التكنولوجيات من التوسع وتحقيق أثر اقتصادي فعلي.

