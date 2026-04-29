الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إنسبشن» تستعرض حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «اصنع في الإمارات»

29 ابريل 2026 16:00


أبوظبي (الاتحاد)
تستعرض شركة «إنسبشن»، التابعة لمجموعة «جي 42» والمتخصصة إقليميًا في ابتكار المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» المقرر في 4 إلى 7 مايو في أبوظبي، مجموعة من محفظة منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تكشف عن حل جديد مصمم لتسريع مسيرة التحول المؤسسي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الشركة أن مشاركتها في «اصنع في الإمارات 2026» تعكس مدى انسجامها مع الرؤية الصناعية الطموحة للدولة، كما تؤكد التزامها بتطوير منتجات وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي موجّهة للدول والمؤسسات.
وقال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة انسبشن: يمثل معرض «اصنع في الإمارات» ما نؤمن به من توظيف التقنيات عالمية المستوى التي تم تطويرها في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات، ونتطلع إلى استعراض ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

«جامعة خليفة» تستعرض مجموعة من المشاريع المبتكرة خلال «اصنع في الإمارات»
«توازن» شريك استراتيجي لـ «اصنع في الإمارات 2026»
أوروبا الأسرع احتراراً في العالم
الأخبار العالمية
أوروبا الأسرع احتراراً في العالم
اليوم 16:05
ليفركوزن يجدد تعاقده مع تابسوبا حتى 2031
الرياضة
ليفركوزن يجدد تعاقده مع تابسوبا حتى 2031
اليوم 16:01
«إنسبشن» تشارك في «اصنع في الإمارات»
اقتصاد
«إنسبشن» تستعرض حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «اصنع في الإمارات»
اليوم 16:00
الحمرية يفوز ببطولة الشارقة للسباحة
الرياضة
الحمرية يفوز ببطولة الشارقة للسباحة
اليوم 16:00
«المالية» تستعرض مع المستثمرين مناخ الأعمال وكفاءة الأطر التنظيمية
اقتصاد
«المالية» تستعرض مع المستثمرين مناخ الأعمال وكفاءة الأطر التنظيمية
اليوم 15:58
