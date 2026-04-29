تعاون بين «موانئ أبوظبي» وشركة أذربيجان للنقل والاتصالات في قطاعات البنى التحتية اللوجستية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أذربيجان للنقل والاتصالات القابضة (أزكون القابضة)، يتم بموجبها استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي في قطاعات الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية وحلول التجارة الرقمية في أذربيجان. يهدف الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى وضع إطار استراتيجي لاستكشاف فرص التعاون في مجالات النقل المتكامل والبنى التحتية اللوجستية، إضافة إلى الحلول البحرية والرقمية في أذربيجان. شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من معالي سعيد الهاجري، وزير دولة ؛ ويالتشين رافييف، نائب وزير الخارجية في جمهورية أذربيجان؛ وبحضور كل من سعادة محمد البلوشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان؛ وسعادة ألتشين باغيروف، سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وشاهين باباييف، الرئيس التنفيذي لشركة «أزكون القابضة». وقد تم توقيع المذكرة من قبل عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ وفوجار ميرزا زاده، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أزكون القابضة». وبهذه المناسبة، قال الشامسي: «تمثل مذكرة التفاهم مع 'أزكون القابضة' خطوة هامة في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز تواجدها عبر الممرات التجارية الرئيسية، وتطوير شبكة الربط التجاري بين آسيا الوسطى وأوروبا. وتوفر أذربيجان بموقعها المحوري الذي يربط الشرق بالغرب فرصاً واعدة، وإننا نتطلع إلى توظيف قدراتنا المتكاملة في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والحلول الرقمية في البلاد، والإسهام في تطوير مسارات أكثر كفاءة وترابطاً ورفداً للتجارة.» ومن جانبه، قال فوجار ميرزا زاده: «تعد مذكرة التفاهم التي وقعناها مع مجموعة موانئ أبوظبي خطوة هامة لاستكشاف فرص تعزيز منظومة النقل والتجارة والخدمات البحرية في أذربيجان. فبينما تواصل أذربيجان تعزيز دورها كحلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، نسعى من خلال هذا التعاون في مجالات تطوير الموانئ، وبناء السفن، والخدمات اللوجستية، والتكامل الرقمي، والربط متعدد الوسائط، إلى تحقيق نمو طويل الأمد وتنافسية أكبر للاقتصاد الوطني. كما نتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون فيما بيننا لدعم فرص تيسير التجارة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة أذربيجان مركزاً لوجستياً رائداً». يأتي هذا التعاون في أعقاب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان حيّز التنفيذ رسمياً في 15 أبريل 2026. ومن المتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تسريع تدفقات التجارة الثنائية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق وتوسيع الحضور العالمي للمصدرين في كلا البلدين، وذلك من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمواً لافتاً، يعكس متانة هذه العلاقة الثنائية ومرونتها. وقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بنسبة 31.4% خلال العامين الماضيين لتتجاوز 2.2 مليار دولار في عام 2025. كما يتزامن هذا التعاون في وقت تشهد فيه التوقعات الاقتصادية لأذربيجان زخماً متصاعداً خلال عام 2026، حيث تتوقع شركة «بي إم آي» التابعة لوكالة «فيتش سولوشنز» نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.5% خلال العام، مقارنة بنسبة 1.4% في عام 2025، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي وزيادة النشاط الاستثماري وانتعاش حركة التجارة، مما يؤكد أهمية المبادرات التي تسهم في تعزز الربط وتيسير التجارة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية. جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالاً لتركيز مجموعة موانئ أبوظبي الأوسع على منطقة آسيا الوسطى، حيث تستثمر المجموعة في الخدمات اللوجستية ومحطات الموانئ وأصول الشحن، بما يحقق استراتيجيتها في المنطقة، والرامية إلى تعزيز الربط عبر «الممر الأوسط» ودعم حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.