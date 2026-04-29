اقتصاد

1.8 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» في الربع الأول

«أبوظبي الإسلامي»
29 ابريل 2026 18:28


أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تحقيق 1.825 مليار درهم صافي أرباح بعد الضريبة خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.71 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025، بنمو نسبته 7% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.
وسجل المصرف إيرادات بقيمة 3.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نحو 2.87 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 12%، مدفوعة بارتفاع أحجام الأعمال، واستمرار الزخم في الأنشطة التمويلية.
وبلغ إجمالي الأصول 287.065 مليار درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 243.528 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو 18%.
وارتفعت تمويلات المتعاملين إلى 193.809 مليار درهم، بزيادة 29%، ووصلت ودائع المتعاملين إلى 239.335 مليار درهم، بنمو 20% على أساس سنوي.
وسجل الدخل من مصادر التمويل 2.041 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 17% على أساس سنوي، في حين بلغ الدخل من غير مصادر التمويل 1.162 مليار درهم، بنمو 4%، وشكّل هذا النوع من الدخل نحو 36% من إجمالي الدخل التشغيلي.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 30.081 مليار درهم، بنمو 12% على أساس سنوي.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن النتائج تعكس قوة نموذج الأعمال وصلابة الميزانية العمومية، مشيراً إلى أن استمرار الربحية والنمو القوي في الميزانية، وتحقيق عوائد بلغت 27% يؤكد قدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة في مختلف مراحل السوق.
وجاء الأداء القوي مدعوماً بنمو الإيرادات بنسبة 12% واستقطاب نحو 66 ألف متعامل جديد خلال الربع الأول، إلى جانب تسجيل الميزانية العمومية مستوى قياسياً جديداً، ما يعكس استمرار التوسع في الأعمال الرئيسية، وتعزيز الحصة السوقية.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعكس الأداء التشغيلي القوي خلال الربع الأول متانة نموذج الأعمال وصلابة المركز المالي، مدعوماً ببيئة مالية مستقرة وإجراءات داعمة من المصرف المركزي أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتمكين المصارف من مواصلة دعم المتعاملين والاقتصاد الوطني».

 

" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
«أبوظبي الإسلامي» يعزّز الشراكة مع «الجبيل للاستثمار»
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
اليوم 20:00
«كاف» و«يويفا» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير كرة القدم حتى 2031
الرياضة
«كاف» و«يويفا» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير كرة القدم حتى 2031
اليوم 19:59
«الشارقة لرياضة المرأة» تختتم بطولة المدارس التخصصية للسلة والطائرة
الرياضة
«الشارقة لرياضة المرأة» تختتم بطولة المدارس التخصصية للسلة والطائرة
اليوم 19:41
كيفن وارش خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (وكالات)
الأخبار العالمية
لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تعيين كيفن وورش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
اليوم 19:37
ميلنر: هذا هو الفارق بين دروجبا ومحمد صلاح
الرياضة
ميلنر: هذا هو الفارق بين دروجبا ومحمد صلاح
اليوم 19:31
