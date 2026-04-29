«العين» لإدارة الأصول تبدأ أعمال البناء في «فيدا ريزيدنسز» بجزيرة السعديات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العين» لإدارة الأصول، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بدء أعمال البناء رسمياً لمشروع «فيدا ريزيدنسز» في جزيرة السعديات أبوظبي، وذلك بالشراكة مع فنادق ومنتجعات فيدا التابعة لمجموعة إعمار للضيافة.

وأوضحت أن مشروع «فيدا ريزيدنسز» جزيرة السعديات يشهد إقبالاً استثنائياً من المشترين، ما يعكس ثقة المستثمرين برؤية العين لإدارة الأصول ونهجها المهني والاحترافي في إدارة المشاريع بكفاءة وجودة عالية، إلى جانب قدرة فنادق ومنتجعات فيدا على تقديم أسلوب حياة عصري ومميز وجودة خدمات استثنائية.

ويضم مشروع «فيدا ريزيدنسز» جزيرة السعديات 121 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، تتراوح بين شقق بغرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف.



وقال خالد الخوري، المدير العام لـ «العين» لإدارة الأصول: يمثل إطلاق أعمال البناء في مشروع «فيدا ريزيدنسز» جزيرة السعديات خطوة استراتيجية ورائدة لمجموعة العين، تؤكد حرصنا على تقديم وجهات سكنية استثنائية تمزج بين التصميم المبتكر وروح المجتمع والتجارب المعيشية الفريدة، ويجسد المشروع الهوية الحيوية والمعاصرة لعلامة فيدا، ونحن فخورون بإطلاق مشروع يجمع بين الإبداع والتواصل والخدمات الراقية في واحدة من أكثر المواقع طلباً في أبوظبي.

من جهته، قال نيكولاس بيلاتون، رئيس قطاع الضيافة في فنادق ومنتجعات فيدا: يمثل مشروع «فيدا ريزيدنسز» جزيرة السعديات مرحلة مثيرة لعلامة فيدا مع تقديم أولى الوحدات السكنية الحاملة لعلامتنا في أبوظبي. ويعكس المشروع فلسفة فيدا المعاصرة والمجتمعية.