«جائزة الشارقة للتميز» تعتمد الجدول الزمني لدورة 2026



الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، اليوم، اجتماعه الدوري لبحث مستجدات دورة 2025 والخطط المستقبلية للجائزة حيث اعتمد المجلس الجدول الزمني لانطلاق دورة 2026 إلى جانب مناقشة تطبيقات النموذج العالمي الجديد المبني على معايير الجيل الرابع والمنصة الإلكترونية المحدَثة وخطط التوسع التسويقي على المستويين المحلي والخليجي.

ترأس الاجتماع عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة بحضور أعضاء المجلس وندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز وعدد من المعنيين في الأمانة العامة للجائزة.

واستعرض الاجتماع تشكيلة فرق التقييم لدورة 2025 وآليات عملها وفق منهجية النموذج العالمي الجديد وما رافق ذلك من ورش عمل تأهيلية للمقيِّمين لضمان توحيد معايير التقييم ودقتها واطلع أعضاء مجلس أمناء الجائزة على الجدول المقارن لأعداد المشاركين في الدورات الماضية والذي أظهر نمواً إيجابياً في حجم المشاركة وتوزعها على مختلف الفئات وطُرح في الاجتماع مقترح بتكريم الشركات الفائزة وفق تخصصاتها لإبراز التميز المؤسسي في كل قطاع على حدة.

وثمن العويس الجهود الحثيثة والإنجازات الملموسة التي حققها فريق عمل الجائزة في الزيادة النوعية لأعداد المشاركات في جميع الفئات لدورة 2025، مؤكداً أنها تمضي نحو ترسيخ مكانتها منصّةً رائدة للابتكار المؤسسي على المستويين الإقليمي والعربي.

وأشار إلى أن غرفة الشارقة مستمرة بتعزيز حضور وتنافسية الجائزة إقليمياً عبر خطط تسويقية وورش عمل متخصّصة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توسيع قاعدة الجائزة بما يواكب الأولويات الاقتصادية للدولة ويُعزّز حضور الشركات المساهمة في رفد الاقتصاد المحلي والخليجي بمزيد من التنافسية وبما يرسخ مكانة الشارقة.

وقدمت ندى الهاجري عرضاً شاملاً للإحصائيات الخاصة بالمشاركين والمقيمين في الدورات الثلاث الأخيرة والجدول الزمني لإطلاق دورة 2026 وتطبيقات النموذج العالمي الجديد.

وأقر مجلس أمناء الجائزة استحداث فئة جديدة ضمن فئات الجائزة تخصص للشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة (ICV) تقديراً لدورها في تعزيز المحتوى الوطني ودعم الاقتصاد المحلي.