الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن سجلت في ​اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر.

وجاء التعافي مدعوما بضعف الدولار، ⁠وذلك بالرغم من صعود أسعار النفط الذي ​أبقى المخاوف قائمة بشأن ​التضخم ‌واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة ⁠لفترة ​أطول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4566.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0105 بتوقيت ‌جرينتش بعد أن انخفض إلى أدنى ‌مستوى له منذ 31 مارس في الجلسة السابقة.

وزادت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4578.50 دولار.

وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر ‌به أرخص لحائزي العملات ​الأخرى.

وتداول خام برنت فوق 119 دولارا للبرميل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 72.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1911 دولارا، وصعد البلاديوم ​0.9 بالمئة إلى 1470.40 دولار.