أسعار النفط تواصل الارتفاع

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.91 دولار أو 1.62 بالمئة إلى 119.94 دولار للبرميل بحلول ⁠الساعة 0057 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت 6.1 بالمئة في الجلسة ​السابقة.

وينتهي عقد يونيو، الذي ارتفع لليوم التاسع على ​التوالي، اليوم الخميس. ‌وبلغ سعر عقد يوليو ⁠الأكثر ​نشاطا 111.38 دولار بارتفاع 94 سنتا أو 0.85 بالمئة بعد أن زاد 5.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 63 سنتا أو 0.59 بالمئة ‌إلى 107.51 دولار للبرميل بعد أن صعدت سبعة بالمئة في ‌الجلسة السابقة.



