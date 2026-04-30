"مِراس" تُرسي عقود بناء بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة من مجمعات "ذا إيكرز" بدبي

أعلنت "مِراس"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، اليوم، عن ترسية عقود بناء رئيسية بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة ضمن المشروعين الرائدين لمجمعات الفلل التابعين لها، "ذا إيكرز" و"ذا إيكرز إستيت"، في دبي لاند، ما يمثل إضافة كبيرة إلى مجموعة مشاريع الفلل عالية الجودة المتنامية في دبي وسط طلب مستمر من المشترين المحليين والدوليين.





وستتولى شركة اتحاد الهندسة الإنشائية "يونك" تنفيذ مشروع "ذا إيكرز"، بينما ستتولى شركة "جي سي سي للمقاولات" أعمال البناء في مشروع "ذا إيكرز إستيت".

وتغطي العقود بناء واختبار وتشغيل وتسليم 557 فيلا، وستشمل المرحلة الأخيرة من مشروع "ذا إيكرز" 371 فيلا، بجانب البنية التحتية الرئيسية للمجمّع، بينما سيضم "ذا إيكرز إستيت" 186 فيلا.



وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات"، إن ترسية هذه العقود تعكس قوة الطلب على مجمعات الفلل الفاخرة في دبي، واستثمار الشركة المتواصل في تلبية هذا الطلب بتميز وجودة عالية.



من جانبه، قال المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية "يونك"، إن اختيار شركته لتنفيذ مشروع "ذا إيكرز" يعكس التزاماً مشتركاً بالتنفيذ المنضبط والجودة العالية.

وبدوره، قال بيبين تشاندرا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "جي سي سي للمقاولات"، إن "ذا إيكرز إستيت" يعد مشروعاً سكنياً يتمتع بخصائص ومواصفات عالية، مؤكداً الالتزام بتنفيذه بالكفاءة الفنية المطلوبة التي تتناسب مع مشاريع بهذا المستوى.