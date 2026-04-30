«إن إم دي سي جروب» شريك التمكين لـ«اصنع في الإمارات 2026»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن انضمام «إن إم دي سي جروب»، الرائدة عالمياً في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات وأعمال التجريف البحري شريكاً للتمكين في الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل بمركز أدنيك أبوظبي.

يُقام الحدث بتنظيم مجموعة «أدنيك»، وباستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك»، وشركة العماد القابضة «لِعماد».

وتلعب منصة «اصنع في الإمارات 2026» دوراً رئيسياً في تعزيز رؤية دولة الإمارات من أجل النمو الصناعي، وترسيخ المرونة الاقتصادية، ودعم التنويع الاقتصادي.

وفي إطار رعايتها ومشاركتها في نسخة العام 2026 من الحدث، ستلقي «إن إم دي سي جروب» الضوء على دورها في تطوير المنظومة الصناعية في دولة الإمارات من خلال تنفيذ مشاريع وطنية برّية وبحرية على نطاق واسع في قطاعات الطاقة والبيئة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة.. ويحظى زوّار جناحها بفرصة الاطلاع على مشاريعها الجارية والمقبلة، وشراكاتها وعملياتها في سلسلة التوريد، وبصمتها الجليّة في برنامج القيمة المحلية المضافة في الدولة.

وبخبرة تناهز 50 عاماً ضمن سلسلة القيمة لمجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، تواصل «إن إم دي سي جروب» دعمها لتوفير فرص العمل وصقل قدرات المواهب المحلية، فضلاً عن تعزيز القدرات الصناعية في دولة الإمارات، والإسهام في نموها على المدى الطويل، بدعم من استثمارات مستمرة في تقنيات عالمية المستوى وممارسات مستدامة.

ومن المتوقع أن تكون نسخة 2026 من «اصنع في الإمارات» الأكبر والأوسع في تاريخ الحدث، حيث ستغطي مساحة تزيد على 88 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالدورة السابقة، مع التركيز على 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً منها، التكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي.