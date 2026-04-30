«أثر+» تعلن فوز 15 شركة اجتماعية في «تحدي صُنّاع الأثر»



أبوظبي (وام)

أعلنت «أثر+»، أول مركز متخصّص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي، عن فوز 15 شركة اجتماعية في «تحدي صُنّاع الأثر» بمنحة بقيمة مليون درهم لدعم الشركات الاجتماعية، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتسريع نمو المشاريع الهادفة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية القائمة على الأثر المستدام.

وتركّز المبادرة على دعم المشاريع التي تقدم حلولاً مبتكرة قابلة للتوسع، وتسهم في خدمة أولويات المجتمع، حيث خضع المشاركون لعدة مراحل تقييم، وصولاً إلى مرحلة العروض التقديمية للمشاريع المتأهلة، بإشراف «أثر+» التابعة لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وبدعم من «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

وتم تنظيم المبادرة بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، بهدف تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين الشباب، وتوفير بيئة تفاعلية تدعم تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في هذا القطاع.

وقال سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، إن الهيئة تؤمن بأن نمو الشركات الاجتماعية يشكّل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية المجتمعية، ومن خلال «أثر+»، يتم العمل على تمكين رواد الأعمال الطامحين من توسيع نطاق حلولهم بما ينسجم مع أولويات المجتمع وتوجهات إمارة أبوظبي.

وأضاف أنه من خلال توفير الأدوات والمبادرات النوعية، مثل هذه المنحة، تحرص الهيئة على تحويل الابتكار إلى أثر ملموس ومستدام يعود بالنفع على مجتمع أبوظبي.

وتم اختيار الفائزين وفق معايير شملت الابتكار، وقابلية التوسع، والاستدامة، والأثر الاجتماعي القابل للقياس.