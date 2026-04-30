حلقة نقاشية بالشارقة تستعرض فرص تمكين الشباب في قطاع الطيران

حلقة نقاشية بالشارقة تستعرض فرص تمكين الشباب في قطاع الطيران
30 ابريل 2026 17:08

 


الشارقة (الاتحاد)
نظّم مجلس دائرة الطيران المدني في الشارقة للشباب، بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، حلقة شبابية بعنوان «تمكين الشباب في قطاع الطيران»، وذلك في مجمع الشارقة للفضاء والفلك، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الأكاديمية والشبابية.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود المجلس لتمكين الأجيال الشابة، وتعزيز مشاركتهم في قطاع الطيران، وتعريفهم بالفرص المهنية التي يوفرها، إلى جانب استشراف التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسارات الابتكار واستدامة نمو القطاع.
شهدت الحلقة مشاركة كل من الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ سلطان بن عبد الله آل ثاني، مدير الدائرة، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وشهاب أحمد الحمادي، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في القطاع.
وأكد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، خلال كلمته، التزام دائرة الطيران المدني في الشارقة بدعم وتمكين الشباب من خلال تطوير منظومة متكاملة من الشراكات والبرامج التعليمية والتدريبية التي تواكب متطلبات المستقبل، وتُسهم في تعريفهم بالمسارات المهنية الواعدة في قطاع الطيران.
وأشار إلى حرص الدائرة على تعزيز الوعي المبكر لدى الطلبة عبر مبادرات نوعية تسلط الضوء على أهمية قطاع الطيران، ودوره الاستراتيجي، لافتاً إلى أن القطاع يُعد من المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، ما يستدعي الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية الشابة.
وتناولت الحلقة عدداً من المحاور، أبرزها دور قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني، والفرص الأكاديمية والمهنية المتاحة أمام الشباب، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الطلبة في الالتحاق بالبرامج التدريبية المتخصصة، وسبل تطوير برامج تمهيدية تسهم في تأهيلهم لمسارات مهنية في هذا المجال.
وخلصت الحلقة إلى عدد من التوصيات دعت إلى إطلاق برنامج تدريبي بالتعاون مع مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات يستهدف طلبة المدارس والجامعات، إلى جانب تفعيل حسم بنسبة 50 بالمائة للشباب على تأمين الرخص السياحية بالتعاون مع دائرة الطيران المدني في الشارقة.

