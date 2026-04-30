عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة الشارقة» تعزز التواصل مع رواد الأعمال في المنطقة الشرقية

«غرفة الشارقة» تعزز التواصل مع رواد الأعمال في المنطقة الشرقية
30 ابريل 2026 19:53


الشارقة (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة «ملتقى منتسبي مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101- فرع خورفكان» التابع لها.
شهد الملتقى استعراض أداء المركز خلال الفترة الماضية ومناقشة احتياجات منتسبيه وتطلعاتهم وتقييم البرامج التأهيلية والمشاركات التي وفرها لهم في إطار حرص الغرفة على ترسيخ قنوات التواصل المباشر مع رواد الأعمال الشباب في المنطقة الشرقية وتطوير المنظومة الحاضنة التي يوفرها بما يمكنهم من بناء مشاريع مستدامة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال ومنى عمران علي مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101» وعدد من منتسبي المركز في فرع خورفكان.
واستعرض الملتقى المصفوفة التأهيلية لعام 2026 التي طورها «تجارة 101» لتواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال حيث عمم على منتسبيه برامج نوعية في مقدمتها «أكبر 7 فرص أعمال في الذكاء الاصطناعي» و«خدمات ومبادرات لدعم الاستثمار في الإمارة» وسلسلة «مرونة واستمرارية الأعمال» وبرنامج «تمكين المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال في الإمارات» إضافة إلى «تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكين منظومة ريادة الأعمال» فضلاً عن ورش متخصصة في التسويق الرقمي وإدارة السمعة للمشاريع الريادية.
وسلط الملتقى الضوء على مشاركات «تجارة 101» في المعارض والمهرجانات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي بما يتيح لمنتسبيه الاطلاع على أفضل الممارسات في سوق العمل وتبادل الخبرات مع أصحاب الخبرة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
وأكد عبدالله سلطان العويس أن تنظيم مثل هذه الملتقيات الدورية يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على التواصل مع رواد الأعمال الشباب والتعرف على تطلعاتهم وتجسيدها في برامج وخدمات تستجيب لاحتياجاتهم المتجددة في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال مشيراً إلى أن المؤشرات التي حققها مركز تجارة 101 فرع خورفكان منذ انطلاقه وفي مقدمتها الإقبال المتزايد على عضويته تعكس وعياً متقدماً لدى مجتمع الأعمال الشاب بأهمية الانضمام إلى حاضنة مؤسسية متخصصة.
من جانبها استعرضت منى عمران علي أبرز البرامج التي قدمها المركز لمنتسبيه مؤكدةً أن مصفوفة التعاميم وضعت بناءً على قراءة لاتجاهات الاقتصاد الجديد وشملت مختلف البرامج المتعلقة بمرونة الأعمال واستدامتها إلى جانب مهارات تتصل بالامتثال الضريبي وحقوق المستهلك ومبادئ التسعير وبناء الشراكات التجارية وموضوعات تتعلق بالاقتصاد الرقمي وبيئة الذكاء الاصطناعي ومنظومة دعم الاستثمار في الإمارة.
ووفر مركز «تجارة 101«» لمنتسبيه مجموعة من التعاميم والبرامج التأهيلية حول أساسيات ضريبة القيمة المضافة (VAT) وحقوق المستهلك وواجباته وخدمات قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة وباقة «موفق» التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب التي تتيح للمنشآت الناشئة عروضاً تنافسية على أنظمة المحاسبة الضريبية وحجز مواعيد مباشرة مع مدراء حسابات متخصصين بما يخفف الأعباء التشغيلية ويضمن الامتثال الكامل للتشريعات.
واختتم الملتقى بجلسة حوارية مفتوحة استمع خلالها الحضور إلى مقترحات المنتسبين وأكدت غرفة الشارقة حرصها على تطوير الخدمات وتوسيع نطاق البرامج التدريبية لتلبية الاحتياجات المتجددة لمنتسبي مركز «تجارة 101» لتشمل رواد الأعمال في المنطقة الشرقية وتحفيز المنتسبين على استثمار مشاريعهم للفرص النوعية التي تتيحها بيئة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

 

