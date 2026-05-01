استقرار أسعار الذهب وارتفاع المعادن النفيسة الأخرى

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن التضخم.
ولم يشهد الذهب تغيراً في المعاملات الفورية عند 4622.41 دولار للأوقية بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة إلى 4635.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 74.34 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1987.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1528.39 دولار.