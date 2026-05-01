استقرار أسعار الذهب وارتفاع المعادن النفيسة الأخرى

استقرت ⁠أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن التضخم.

ولم يشهد الذهب تغيراً ​في المعاملات الفورية عند 4622.41 دولار للأوقية بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود ⁠الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو ‌0.1 بالمئة إلى 4635.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ⁠الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 74.34 دولار للأوقية، وصعد البلاتين ​0.1 بالمئة إلى 1987.55 دولار، وزاد ⁠البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1528.39 دولار.