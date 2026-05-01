الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة عجمان» تحصد جائزتين من «جوائز ستيفي 2026» الدولية

1 مايو 2026 16:32

 
عجمان (الاتحاد)
حصدت غرفة عجمان جائزتين من جوائز «ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026» الدولية، في إنجاز جديد يعكس جهود الغرفة في تعزيز الابتكار والتميّز المؤسسي في تطوير الخدمات وتمكين مجتمع الأعمال في عجمان.
وفازت الغرفة بالجائزة الذهبية عن فئة «جائزة الابتكار في إدارة خدمة العملاء والتخطيط والممارسة»، كما فازت بالجائزة البرونزية عن فئة «جائزة التأثير الاجتماعي الأكثر ابتكاراً».
وأشاد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بالمستويات المتقدمة التي تحققها الغرفة في مجال الابتكار والتميز المؤسسي، والجهود المستمرة في تطوير الخدمات، دعماً لتحقيق رؤية عجمان 2030 وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتنمية أنشطة أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، والترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بجانب دور الغرفة المجتمعي في تمكين منشآت القطاع الخاص من تبني أفضل الممارسات المبتكرة والمستدامة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي يدعم نمو الأعمال ويرتقي بجودة الحياة في المجتمع.
وأكد أن الفوز بجائزتي «ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يبرهن على استمرارية تطور منظومة الأعمال والخدمات في الغرفة، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في جهودها وممارساتها المبتكرة.
وقال إن القطاع الاقتصادي يتسم بالتغييرات والتطورات المستمرة، الأمر الذي يدفع غرفة عجمان إلى مواكبة هذه التحولات عبر مواصلة تطوير خدماتها، ودعم الجهود الاستباقية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.
وتُعد جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسابقة جوائز أعمال دولية مفتوحة لجميع المؤسسات في 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركّز الجوائز على تقدير الابتكار بجميع أشكاله.

 

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©