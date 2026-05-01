«اقتصادية رأس الخيمة» تعزّز الوعي بمخاطر السلع المقلدة

دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة
1 مايو 2026 16:39

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، حملة توعوية بعنوان «احمِ منتجاتك من التقليد»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارة.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي المنشآت التجارية بمخاطر تداول المنتجات المقلدة، وتسليط الضوء على الإجراءات القانونية التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في الدولة بحق المنشآت المخالفة في حال ضبط بضائع مقلدة لديها. 
وشملت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية لـ 350 منشأة تجارية، حيث جرى توعيتهم بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية المعتمدة. 
كما تضمنت المبادرة توجيه أصحاب المنشآت إلى أهمية الإبلاغ عن مروّجي المنتجات المقلدة عبر القنوات الرسمية للدائرة، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، وتعزيز حماية العلامات التجارية، وصون حقوق الملكية الفكرية في إمارة رأس الخيمة. 
وحققت الحملة نسبة رضا بلغت 95%، في مؤشر يعكس تقدير المنشآت لحرص الدائرة على توعيتهم، وتفادي تعرضهم لمخالفات مالية قد تشكّل عبئاً على ميزانياتهم. 
وقال فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن اقتصادية رأس الخيمة تواصل تكثيف حملات الرقابة لرصد ومصادرة البضائع المقلدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز سلامة المستهلكين من المنتجات الضارة. 
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الدائرة للارتقاء بمستوى الامتثال التجاري، وترسيخ بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة. 

 

