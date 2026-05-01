أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع النسخة الثانية من مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال بالتعاون مع جائزة الشيخ خليفة للامتياز، وهي مسابقة تهدف إلى استقطاب أبرز المواهب الواعدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، لتلبية احتياجات السوق الفعلية بالتعاون مع شركاء القطاعات، وترسيخ مكانة الصندوق في دعم منظومة ريادة الأعمال مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

ويتمتع تعاون «صندوق خليفة» مع جائزة الشيخ خليفة للامتياز بأهمية استراتيجية، إذ تجسّد الجائزة إرثاً وطنياً راسخاً من الريادة والتقدّم، استلهاماً من رؤية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ووفاءً للأسس التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، تُعزز جائزة الشيخ خليفة للامتياز ثقافة التميُّز، وتُكرِّم الإنجازات المؤثرة التي تترك بصمتها في حياة الأفراد ومنظومة عمل المؤسسات، ما يُضفي بُعداً جديداً على المسابقة عبر إتاحة مسار متكامل للنمو أمام المشاريع يجمع بين التمويل والتوجيه والاعتراف المؤسسي، ويعزّز فرص توسعها في الاقتصاد الوطني.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يأتي إطلاق النسخة الثانية من مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال ضمن جهودنا المستمرة لدعم رواد الأعمال المواطنين وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، وتؤكّد المسابقة التزامنا كشريك استراتيجي لكل رائد أعمال طموح يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية المشاريع الناشئة. ونعمل من خلال المسابقة على توفير مسار شامل يجمع بين التمويل والتوجيه والبنية التحتية وفرص الوصول إلى الأسواق، عبر قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا المالية والطاقة والزراعة.

وأضافت: تتميز نسخة هذا العام بتوسعها الجغرافي لتشمل مراكز مزن في أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب التعاون مع جائزة الشيخ خليفة للامتياز كمسار للتكريم والاعتراف المؤسسي، ونتطلع من خلال هذه المسابقة إلى تحفيز المشاريع على تقديم حلول ذات أثر حقيقي ومستدام، يسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ويدعم نموذج اقتصاد الصقر في إمارة أبوظبي.

وتقدم «مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال» للمشاريع فرصة الوصول إلى مجموعة متكاملة من الموارد المخصّصة لتسريع وتيرة نموها، حيث يوفّر برنامج المسابقة حزمة دعم شاملة تشمل تمويلاً نقدياً وعينياً تتجاوز قيمته الإجمالية مليون درهم، إلى جانب بنية تحتية مادية ورقمية حديثة تشمل مساحات عمل متميزة وأدوات رقمية متطورة، وورش عمل متخصّصة، وتقديم استشارات رفيعة المستوى، وفعاليات حصرية للتواصل مع الشركاء، فضلاً عن دعم استراتيجي لتعزيز قدرة المشاريع على تحويل نماذجها الأولية إلى حلول جاهزة لدخول السوق.

وتستقطب النسخة الثانية من المسابقة رواد الأعمال من خلال ثلاثة أفرع لمسرعات مزن للأعمال في كل من أبوظبي والعين والظفرة، ما يسهم في تحقيق أثر تنموي شامل على مستوى الإمارة.

وتمر رحلة المشاركة عبر خمس مراحل مترابطة، تتوّج بنهائيات رفيعة المستوى بالتعاون مع جائزة الشيخ خليفة للامتياز. وتتضمن المرحلتان الأولى والثانية التقديم والفرز، حيث يستمر باب التقديم مفتوحاً من أبريل إلى 5 يونيو 2026، تليها فترة تقييم تقنية دقيقة لاختيار المشاريع المؤهلة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة وهي المعسكرات التدريبية المكثّفة لتطوير نماذج الأعمال مع التركيز على تطوير نماذج العمل، وملاءمة المنتج للسوق، واستراتيجيات النمو ودخول السوق، والجدوى التقنية، وتتضمن تقديم عروض تقديمية تجريبية لاختيار أفضل 15 متأهلاً للتصفيات النهائية.

وتجري المرحلة الرابعة خلال شهري يونيو ويوليو بهدف تحضير المتأهلين للتصفيات النهائية، حيث يحصل المتأهلون على عضوية «مزن»، إضافة إلى توجيه وتدريب متخصص على العروض التقديمية لضمان الجاهزية الكاملة للاستثمار.

ويقدم المتأهلون في المرحلة الخامسة والأخيرة عروضهم النهائية مباشرة أمام لجنة تحكيم تضم مستثمرين وقادة قطاعات وممثلين عن جهات حكومية، خلال حفل توزيع جوائز الشيخ خليفة للامتياز، ليتوج 5 فائزين ضمن القطاعات المستهدفة و3 فائزين بجوائز الابتكار.

وتكون المشاركة في المسابقة مفتوحة لرواد الأعمال الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر من المقيمين في أبوظبي أو العين أو الظفرة.

ويُشترط أن تكون المشاريع مملوكة لمواطن إماراتي، أو لديها على الأقل شريك مؤسس إماراتي، وأن تمتلك نموذجاً أولياً قابلاً للعمل أو منتجاً قابلاً للتطبيق.

وتتطلب المشاركة الناجحة توافُق الأفكار مع تحديات القطاع، والتركيز على نماذج الأعمال القابلة للتوسع، وتقيّم المشاريع وفق معايير الأثر في القطاع، وإمكانات السوق وقابلية التوسع، وكفاءة فريق العمل، والجدوى الفنية والتنفيذ.

ودعا صندوق خليفة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة في أبوظبي إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الحزمة المتكاملة التي توفرها مسابقة «صندوق خليفة لريادة الأعمال» لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه.