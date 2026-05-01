المراكز المالية في الإمارات ترسخ مكانتها ضمن النظام المالي الدولي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



وتظهر الأرقام الرسمية جاذبية المراكز المالية بدولة الإمارات واختيارها من قبل كبرى الشركات العالمية مقراً إقليمياً لها، فضلاً عن تفضيلها مركزاً موثوقاً لمديري الأصول والثروات على مستوى العالم، وأيضاً كونها الوجهة المفضلة للشركات المالية التي تسعى للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتشير الأرقام إلى أن عدد الشركات النشطة في كل من أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي قد بلغ 21 ألفاً و515 شركة بنهاية عام 2025، بواقع 12671 شركة في أبوظبي وبنمو بنسبة 30 %، و8844 شركة في دبي المالي العالمي بزيادة 40 %. كما بلغ عدد الشركات النشطة المنضمة في العام الماضي 6294 شركة متضمنة 3769 رخصة جديدة في أبوظبي العالمي، بنمو 30%، و2525 شركة نشطة جديدة في دبي بزيادة 39% مقارنة بالعام السابق.

ويتصدر أبوظبي العالمي (ADGM)، تصنيف المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن مؤشر تنافسية المراكز المالية الصادر عن كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، كما يأتي في المرتبة 12 عالمياً، في إنجاز يعكس قوة البنية المؤسسية لأبوظبي وبيئتها التنظيمية المتقدمة واستعدادها للمستقبل.

وارتفع إجمالي عدد الرخص النشطة في أبوظبي العالمي (ADGM)، بنسبة 30 %، ليصل إلى 12671 رخصة بنهاية 2025، وعلى مدار عام 2025، انضم إلى أبوظبي العالمي (ADGM) 3495 شركة جديدة، بنمو يقارب 40 % مقارنة مع العام السابق، ما يؤكّد تنوّع الشركات التي تتخذ من المركز المالي للعاصمة الإماراتية مقرّاً إقليمياً لها.

وإلى ذلك، ارتفع حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 36 %، بما يعكس الثقة المتواصلة في أبوظبي كمركز موثوق لمديري الأصول والثروات على مستوى العالم، وارتفع عدد العاملين في المركز المالي بنسبة 51% بنهاية عام 2025 إلى 44339 شخصاً.

وبلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM)، حتى نهاية العام 171 مديراً يديرون مجتمعين 244 صندوقاً، فيما بلغ عدد الشركات المالية التي تتخذ من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها 347 شركة، منها 80 شركة حصلت على ترخيص خلال العام الماضي. كما أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 120 موافقة مبدئية بزيادة تقارب 32 % مقارنة مع العام السابق، فيما منحت 94 شركة جديدة تصاريح لتقديم الخدمات المالية.

واختارت كبرى الشركات العالمية «أبوظبي العالمي» مقرّاً إقليمياً لها، وخلال عام 2025، أعلنت مجموعة من الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والخدمات المصرفية، واستثمارات البنية التحتية، والاستشارات المستدامة، والخدمات القانونية العالمية، والمنصات المالية المدعومة بالتقنيات الحديثة، عن تأسيس عملياتها في أبوظبي العالمي (ADGM)، ومن بينها: سيركل، وكارتا، وبيتكوين سويس، وتريدشن، وبنك التنمية الأوراسي، وآي كابيتال، وإي آر إم، ودي إل إيه بايبر، وغيرها.



مواقع ريادية

تقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المركز السابع عالمياً، ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، الذي يقوم بتقييم 137 مركزاً مالياً على مستوى العالم باستخدام 135 عاملاً أساسياً وبيانات تم جمعها من أكثر من 34 ألف تقييم أجراها متخصّصون في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. ويعكس التصنيف تسارع وتيرة صعود دبي كواحدة من أكثر المراكز المالية تأثيراً على مستوى العالم، ويعزّز مكانتها الراسخة ضمن منظومة النظام المالي الدولي، مع استهدافها أن تصبح واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

ويُعد هذا التصنيف الأعلى من نوعه لمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويبرز الزخم المستمر الذي يشهده القطاع المالي وأنه يواصل ترسيخ مكانته كوجهة مالية متكاملة. كما يضع هذا التصنيف دبي في مصاف أبرز المراكز المالية العالمية مثل لندن ونيويورك وسنغافورة، وهونغ كونغ، طوكيو، سان فرانسيسكو، سيؤول، لتكون المركز المالي الوحيد من المنطقة ضمن هذه النخبة، ولتتصدر قائمة المراكز المالية المتوقع أن تزداد أهميتها مستقبلاً. وارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة التي يضمها مركز دبي المالي العالمي إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28% عن عام 2024، كما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39 % مقارنة بالعام السابق، ما يدل على جاذبية المركز كبوابة استراتيجية للأسواق المالية العالمية والإقليمية.

وخلال عام 2025، واصلت المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي نموها بوتيرة أسرع من السوق، ما أسهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي مهم للخدمات المالية، وما زال المركز الوجهة المفضلة للشركات المالية التي تسعى للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويتجلى ذلك في كونه مقراً لأكبر نظام للخدمات المالية المنظمة في المنطقة، والذي يضم أكثر من 1052 شركة، وتشمل هذه الشركات المقرات الإقليمية لأكثر من 290 بنكاً ومؤسسة سوق رأسمال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة، وأكثر من 500 كيان لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك 102 صندوق تحوّط، وأكثر من 1289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية.

ورسّخ مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي كعاصمة للثروات الخاصة في المنطقة، وجذب الأفراد والعائلات من أصحاب الملاءة المالية العالية، لتصبح دبي اليوم الوجهة الأولى للثروات الخاصة في الشرق الأوسط، ويشهد المركز نمواً متسارعاً، حيث يضم الآن أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بزيادة قدرها 22% في عام 2025، مع انضمام 215 شركة جديدة خلال العامين ونصف العام الماضيين.

وشملت قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتنامية في عام 2025 شركات «كامبريدج أسوشيتس»، و«كابتال لاند»، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«ديلوكال»، و«هاودن ري إنشورنس»، وشركة «آي سي آي سي آي لإدارة الأصول»، و«مانولايف»، وبنك الكويت الوطني، و«نورث روك كابيتال»، و«بيمكو»، وصندوق التحوط «آر في كابيتال»، و«سيلفر بوينت كابيتال»، و«سكوير بوينت كابيتال» و«ستاروود كابيتال»، و«تورمالين»، و«بنك الوقف التركي»، و«ترانس-أميركا لايف برمودا»، و«وربرغ بنكوس»، وغيرها الكثير من الشركات.

قوة الاستراتيجية

يرى معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM)، أن النمو القياسي واللافت في حجم الأصول تحت الإدارة، يعكس الثقة المتزايدة من الشركاء العالميين وقوة الاستراتيجية الاستثمارية. وأضاف أن نجاح «أبوظبي العالمي» في استقطاب نخبة من أهمّ المؤسسات العالمية عزّز مكانتنا كمنصة عالمية لاستقطاب المواهب ورؤوس الأموال وتعزيز الابتكار، مؤكداً أن هذا التقدّم يجسد متانة منظومة الأعمال المتكاملة التي نقودها والقائمة على الشراكات المؤثرة وخلق القيمة المستدامة، والالتزام الراسخ بالتميّز. واختتم الزعابي، بالإشارة إلى أنه مع استمرار مواءمة أهدافنا مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، نواصل التركيز على تحقيق نموّ مستدام وتعزيز تنافسيتنا العالمية والارتقاء بأبوظبي العالمي ليصبح ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم.

ومن جهته، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن الأطر القانونية والتنظيمية المتطورة التي يعتمدها مركز دبي المالي العالمي تشكل عماد النمو الاستثنائي الذي حققه المركز في عام 2025. وأكد أن هذا النمو التدريجي يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع تحقيق التوجهات الوطنية والمستهدفات الرئيسة لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية في دبي، بقيادة مركز دبي المالي العالمي، يدعم التقدم في المنطقة من خلال تعزيز الاستثمار، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال، وخلق نمو اقتصادي مستدام.