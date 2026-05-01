السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%470 نمو عدد الإماراتيين العاملين في فنادق أبوظبي خلال 3 سنوات

أبراج الاتحاد بأبوظبي (أرشيفية)
2 مايو 2026 01:10

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفع عدد الإماراتيين العاملين في قطاع الفنادق في إمارة أبوظبي بنسبة %470 منذ عام 2022، بحسب التقرير السنوي لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي 2025، الذي كشف عن البرامج والحملات التي أطلقتها الدائرة لتعزيز مشاركتهم في القطاع السياحي.
وبحسب التقرير السنوي للدائرة، حقق مكتب التوطين وتطوير الكفاءات في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي تقدماً ملحوظاً في تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في قطاع السياحة خلال عام 2025، حيث وصل عدد الإماراتيين الذين يعملون في قطاع الضيافة والسياحة إلى أكثر من 820 إماراتياً مقارنة بـ 144 إماراتياً في 2022، ولتسريع هذا النمو، تم إطلاق 6 حملات توعية وتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تطوير تسع سياسات وإجراءات جديدة لتعزيز الحوكمة وتحسين سير العمليات.
ومن ضمن برامج التدريب التي نظمتها الدائرة،  المخيم الصيفي أجيال السياحة، الذي شهد تعزيزاً نوعياً من خلال تعاون استراتيجي مع «لي روش» الأكاديمية العالمية المشهورة في مجال الضيافة، ما أضاف خبرات دولية إلى تجربة التعلم، وتلقى البرنامج أكثر من 280 طلب مشاركة حيث أكمل 53 مشاركاً البرنامج بنجاح، وعلى مدار 1700 ساعة تدريبية، اكتسب المشاركون خبرات عملية ورؤى متعمقة حول صناعة السياحة، وسجلت نسبة رضاهم عن البرنامج 97.2٪ ما يعكس مدى فعالية ونجاح هذه المبادرة، وفقاً للتقرير السنوي.
ومن ضمن البرامج، برنامج «خبرتي»، حيث انضم 46 إماراتياً العام الماضي، متجاوزاً هدف البرنامج المتمثل في انضمام 30 مشاركاً، ولتعزيز تفاعل الشباب، نظم البرنامج 12 فعالية ومعرضاً وظيفياً على مدار العام، لتسليط الضوء على الفرص المتنوعة المتاحة في قطاع السياحة ، وتعكس هذه الإنجازات النجاح المتنامي للبرنامج في تمكين المواطنين الإماراتيين من قيادة مستقبل هذه الصناعة الحيوية.
وأما برنامج التدريب المهني «خبرة»، بالتعاون مع فنادق ماريوت، حيث عززت فنادق ماريوت التزامها بتطوير قدرات المواهب الوطنية خلال عام 2025، استناداً إلى النمو الذي حققته في مجال التوطين بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العام السابق، وذلك من خلال إطلاق برنامج «خبرة» لفنادق ماريوت، وهو يعد أول برنامج تدريب مهني منظم في قطاع الضيافة في دولة الإمارات، وأُطلق البرنامج بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وبدأ بمشاركة 15 متدرباً قبل أن يرتفع العدد إلى 20 متدرباً في الدفعة التالية، ليقدم مساراً مهنياً واضحاً للشباب الإماراتي في قطاع الضيافة، وتم توظيف أكثر من 100 إماراتياً في فنادق ماريوت.
شملت البرامج أيضاً، برنامج شمول، حيث ضم  166 مشاركاً، انخرط كل منهم في 6 ورش عمل حضورية لاكتساب معرفة عملية حول كيفية تقديم خدمات فعّالة لأصحاب الهمم من خلال التدريبات والجلسات التفاعلية، واكتسب المشاركون خبرات عملية ورؤى متخصصة، ما أسفر عن تحقيق نسبة رضا بلغت 97.6٪، كما أسهم البرنامج بشكل ملموس في تمكين موظفي الخطوط الأمامية العاملين في قطاع الضيافة بما يعزز قدرتهم على تقديم تجارب مرحبة وشاملة لجميع الزوار بغض النظر عن قدراتهم.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©