«اصنع في الإمارات» تحتضن سيارة حديثة بتصميم إماراتي 100%

يوسف العربي (أبوظبي)

تكشف شركة «كي 2 - K2» المملوكة لحكومة أبوظبي، خلال مشاركها في منصة «اصنع في الإمارات» عن نموذج أولي لسيارة إماراتية جديدة.

وقال عمر حنيف القاسم مدير الشراكات والاستحواذات في الشركة، إن السيارة الجديدة مصممه بالكامل داخل دولة الإمارات بأيد إماراتية.

⁠ وأوضح أن فكرة تصميم وتصنيع المركبة الجديدة في الإمارات تأتي لتلبية الطلب في سوق السيارات الذي ينقصه سيارة بتصميم محلي من الصفر بدلاً من تعديل السيارات لتناسب متطلبات الطقس داخل الدولة.

وأشار إلى أن شركة «كي 2 - K2» تتمتع بسجل حافل في تصميم وصناعة المركبات لصالح عدد من الجهات الشرطية والعسكرية في الإمارات لكن السيارة الجديدة التي يتم عرضها في «اصنع في الإمارات» ستكون أول مركبة مخصصة للمستخدمين الأفراد.

وطورت الشركة عدداً من المركبات ذاتية القيادة والتي تعمل حالياً في جزيرة ياس تمهيداً لتوسع التجربة لتشمل جزيرتي الماريا والسعديات خلال المرحلة المقبلة.