الدولار يتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية أمام الين

يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له أمام الين منذ فبراير الجمعة.

وتراجع الدولار ⁠لفترة ​وجيزة أمام الين من نحو 157.1 إلى 155.49 للدولار، قبل أن يعوض بعض خسائره. وسجل ارتفاعاً طفيفاً 0.26 بالمئة إلى ‌157.04.



وأبقى البنك المركزي ‌الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير الخميس، كما كان متوقعاً، ⁠في أعقاب قراري الإبقاء على أسعار الفائدة من ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان.



لكن المركزي الأوروبي وبنك اليابان أشارا إلى الاستعداد لرفع أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون يونيو لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار الطاقة ​المستوردة.