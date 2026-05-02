مصر تعلن كشفاً غازياً جديداً بطاقة 50 مليون قدم مكعب يومياً

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم، عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (Nidoco N-2) بمنطقة الامتياز التي تتولى تشغيلها شركة "ايني" الإيطالية بالشراكة مع شركة "bp" البريطانية.



وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026 تمهيدا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.