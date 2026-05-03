«سيراميك رأس الخيمة» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «اصنع في الإمارات 2026»



رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة مشاركتها في الدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، ومن خلال هذه المشاركة، ستستعرض الشركة أحدث ابتكاراتها، إلى جانب التأكيد على التزامها الراسخ بدعم وتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وفي سياق مشاركتها في الحدث، تخصص شركة سيراميك رأس الخيمة جناحين للعرض في الموقعين (13 - ES20) و(C11 - 175)، حيث تستعرض من خلالهما أحدث ابتكاراتها في المنتجات وحلولها المتكاملة، كما تسلط الضوء على ركائزها المؤسسية الجوهرية، ورؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد، وهويتها الإماراتية الأصيلة المستمدة من عمق التراث وإرث المهارات الحرفية العريق.

إلى جانب ذلك، تعرض شركة سيراميك رأس الخيمة مجموعة مختارة من أبرز علاماتها التجارية ومنتجاتها المتميزة، بما فيها أسطح «ماكسيموس» و«إيلي صعب»، التي تُبرز مكانة الشركة الريادية في مجال إنتاج ألواح البورسلين كبيرة الحجم وشراكات التصميم الفاخر المرموقة.

وسيشهد الحدث أيضاً مشاركة «مجموعة رأس الخيمة للخزف»، التي ستستعرض أحدث حلولها المبتكرة في مجال أدوات المائدة، إضافة إلى مشاركة «كلودي»، العلامة التجارية المتخصصة في تجهيزات الحمامات والمطابخ الفاخرة، في انعكاس واضح لتنوع محفظة الشركة وقدرتها على تلبية متطلبات نمط الحياة العصري. وتأتي هذه المشاركة في وقت يواصل فيه قطاع التصنيع في دولة الإمارات إثبات حضوره الراسخ وقدرته على التكيف مع التطورات العالمية والإقليمية المتسارعة، كما يُمثّل تواجد شركة سيراميك رأس الخيمة في «اصنع في الإمارات 2026»، الدور البارز الذي تلعبه كشركة صناعية ملتزمة بتحقيق الأولويات الوطنية التي تستهدف دعم إمكانيات التصنيع المحلية، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، والمساهمة الفعالة في تنفيذ أجندة التنويع الاقتصادي ودفع عجلة النمو الصناعي الشامل للدولة.

وخلال فعاليات «اصنع في الإمارات» ستنخرط الشركة في حوار استراتيجي مع أبرز الجهات المؤثرة في القطاعين العام والخاص، من نخبة قادة القطاع والمستثمرين والشركاء؛ وذلك بهدف استكشاف فرص تعاون نوعية، وتسريع تطوير حلول تصنيع مبتكرة وقابلة للتوسع.