أكبر تجمع صناعي تشهده الدولة.. انطلاق فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في أبوظبي

انطلقت، اليوم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026" تحت شعار "الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى" في أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات.

ويشارك في الحدث، الذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، وزراء وقادة أعمال ومستثمرون وصناعيون ومبتكرون وشباب، بجانب ممثلي وسائل الإعلام.

وتقام نسخة العام الجاري على مساحة عرض تبلغ 88 ألف متر مربع، بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع عدد العارضين إلى 1245 عارضًا بزيادة 73% مقارنة بعام 2025، يمثلون إمارات الدولة السبع.

كما تشهد المنصة مشاركة أكثر من 2000 حرفي متخصص، وعرض ما يزيد على 5000 منتج بنمو 4% مقارنة بالدورة السابقة، بجانب تنظيم أكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل، فيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال 61% من إجمالي المشاركين.

وتقدم منصة "اصنع في الإمارات" نموذجًا عمليًا لجهود دولة الإمارات في تعزيز المرونة الصناعية وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للتصنيع المتقدم، حيث يعكس الحجم غير المسبوق لنسخة العام الجاري التوجه الصناعي طويل الأمد للدولة والتزامها ببناء اقتصاد قائم على الإنتاج والابتكار.

وتغطي المنصة 12 قطاعًا صناعيًا ذا أولوية، تشمل التصنيع المتقدم، والطاقة، والطيران، والدفاع، والأدوية، والتنقل، والمواد المستدامة.

وتدعم منصة "اصنع في الإمارات" الاستراتيجية الصناعية للدولة، من خلال دورها كآلية وطنية لتحويل الطموحات إلى مشاريع وفرص واقعية عبر جمع الأولويات والقدرات والفرص الصناعية تحت مظلة واحدة.

كما تبرز المنصة دور سلاسل الإمداد الموثوقة، والشركات الوطنية القابلة للتوسع، والابتكارات المحلية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس، مدعومة بالطلب الحكومي والالتزام بتحقيق نمو صناعي مستدام.







