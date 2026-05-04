الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أكبر تجمع صناعي تشهده الدولة.. انطلاق فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في أبوظبي

«اصنع في الإمارات»
4 مايو 2026 10:24

انطلقت، اليوم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026" تحت شعار "الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى" في أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات.

 

ويشارك في الحدث، الذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، وزراء وقادة أعمال ومستثمرون وصناعيون ومبتكرون وشباب، بجانب ممثلي وسائل الإعلام.

 

وتقام نسخة العام الجاري على مساحة عرض تبلغ 88 ألف متر مربع، بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع عدد العارضين إلى 1245 عارضًا بزيادة 73% مقارنة بعام 2025، يمثلون إمارات الدولة السبع.

 

كما تشهد المنصة مشاركة أكثر من 2000 حرفي متخصص، وعرض ما يزيد على 5000 منتج بنمو 4% مقارنة بالدورة السابقة، بجانب تنظيم أكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل، فيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال 61% من إجمالي المشاركين.

 

وتقدم منصة "اصنع في الإمارات" نموذجًا عمليًا لجهود دولة الإمارات في تعزيز المرونة الصناعية وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للتصنيع المتقدم، حيث يعكس الحجم غير المسبوق لنسخة العام الجاري التوجه الصناعي طويل الأمد للدولة والتزامها ببناء اقتصاد قائم على الإنتاج والابتكار.

 

أخبار ذات صلة
اليوم... بدء تطبيق رسوم «درب» على بوابتين جديدتين في أبوظبي
«الإمارات للتبرع بالدم» تناقش خططها للمرحلة المقبلة

وتغطي المنصة 12 قطاعًا صناعيًا ذا أولوية، تشمل التصنيع المتقدم، والطاقة، والطيران، والدفاع، والأدوية، والتنقل، والمواد المستدامة.

 

وتدعم منصة "اصنع في الإمارات" الاستراتيجية الصناعية للدولة، من خلال دورها كآلية وطنية لتحويل الطموحات إلى مشاريع وفرص واقعية عبر جمع الأولويات والقدرات والفرص الصناعية تحت مظلة واحدة.

 

كما تبرز المنصة دور سلاسل الإمداد الموثوقة، والشركات الوطنية القابلة للتوسع، والابتكارات المحلية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس، مدعومة بالطلب الحكومي والالتزام بتحقيق نمو صناعي مستدام.

 

 

 
 
 
 

المصدر: وام
اصنع في الإمارات
أبوظبي
آخر الأخبار
إقبال واسع على «أسبوع إسعاد المتعاملين» في عجمان
الترفيه
إقبال واسع على «أسبوع إسعاد المتعاملين» في عجمان
اليوم 10:46
ماجد سالم: التأهل إلى «كأس العالم» هدف «أبيض الناشئين»
الرياضة
ماجد سالم: التأهل إلى «كأس العالم» هدف «أبيض الناشئين»
اليوم 10:30
«اصنع في الإمارات»
اقتصاد
أكبر تجمع صناعي تشهده الدولة.. انطلاق فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في أبوظبي
اليوم 10:24
شعار "أم الإمارات"
علوم الدار
الشيخة فاطمة: جامعة زايد العسكرية نموذج وطني لتعزيز جاهزية شباب وشابات الإمارات للمستقبل
اليوم 10:17
العين على أعتاب التتويج.. 90 دقيقة ترسم ملامح بطل دورينا
الرياضة
العين على أعتاب التتويج.. 90 دقيقة ترسم ملامح بطل دورينا
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©