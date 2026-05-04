«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل رحلاتها إلى 96% من شبكتها العالمية





دبي (الاتحاد) أعلنت «طيران الإمارات» استئناف تشغيل عملياتها إلى 96% من شبكتها العالمية، عقب التطورات الإقليمية الأخيرة بالمنطقة، الاقتراب من العودة إلى مستوياتها الاعتيادية.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إنها استأنفت خلال الأسابيع الماضية خدماتها تدريجياً عبر الأميركيتين، وأوروبا، وأفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأستراليا ونيوزيلندا.

وأوضحت أنها تشغّل اليوم رحلاتها إلى 137 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1300 رحلة أسبوعياً، بما يعادل 75% من طاقتها التشغيلية قبل التطورات الأخيرة، فيما تواصل زيادة عدد الرحلات والمقاعد وخيارات السفر المتاحة يومياً، في تأكيد على مكانة دبي كمحور حيوي لحركة السفر العالمية.

ونقلت «طيران الإمارات» خلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 أبريل 4.7 مليون مسافر، رغم العمل بجدول رحلات مخفّض، ما يعكس متانة الطلب على السفر واستمرار ثقة العملاء بالناقلة.