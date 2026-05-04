الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل رحلاتها إلى 96% من شبكتها العالمية

«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل رحلاتها إلى 96% من شبكتها العالمية
4 مايو 2026 15:38



دبي (الاتحاد) أعلنت «طيران الإمارات» استئناف تشغيل عملياتها إلى 96% من شبكتها العالمية، عقب التطورات الإقليمية الأخيرة بالمنطقة، الاقتراب من العودة إلى مستوياتها الاعتيادية.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إنها استأنفت خلال الأسابيع الماضية خدماتها تدريجياً عبر الأميركيتين، وأوروبا، وأفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأستراليا ونيوزيلندا.

أخبار ذات صلة
"طيران الإمارات" تُنجز أول عملية تركيب لنظام "ستارلينك" على متن طائرتها إيرباص
حمدان بن محمد: فخور بفريق عمل مطارات دبي و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

وأوضحت أنها تشغّل اليوم رحلاتها إلى 137 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1300 رحلة أسبوعياً، بما يعادل 75% من طاقتها التشغيلية قبل التطورات الأخيرة، فيما تواصل زيادة عدد الرحلات والمقاعد وخيارات السفر المتاحة يومياً، في تأكيد على مكانة دبي كمحور حيوي لحركة السفر العالمية.

ونقلت «طيران الإمارات» خلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 أبريل 4.7 مليون مسافر، رغم العمل بجدول رحلات مخفّض، ما يعكس متانة الطلب على السفر واستمرار ثقة العملاء بالناقلة.

طيران الإمارات
رحلات
رحلات الطيران
آخر الأخبار
«الشارقة للمتاحف» تشارك في «اصنع في الإمارات 2026»
اقتصاد
«الشارقة للمتاحف» تشارك في «اصنع في الإمارات 2026»
اليوم 15:53
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
اليوم 15:51
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها في «اصنع في الإمارات 2026»
اقتصاد
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها خلال «اصنع في الإمارات 2026»
اليوم 15:51
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
اقتصاد
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
اليوم 15:50
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©