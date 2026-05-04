«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها خلال «اصنع في الإمارات 2026»



أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض شركة سيراميك رأس الخيمة، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر حتى 7 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، أحدث ابتكاراتها، بجانب التأكيد على التزامها الراسخ بدعم وتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وتسلّط الشركة الضوء على ركائزها المؤسسية الجوهرية ورؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد، وهويتها الإماراتية الأصيلة المستمدة من عمق التراث وإرث المهارات الحرفية العريق.

وتعرض مجموعة مختارة من أبرز علاماتها التجارية ومنتجاتها المتميزة، بما فيها أسطح «ماكسيموس» و«إيلي صعب»، التي تُبرز مكانة الشركة الريادية في مجال إنتاج ألواح البورسلين كبيرة الحجم وشراكات التصميم الفاخر المرموقة.

ويشارك في الحدث «مجموعة رأس الخيمة للخزف»، التي تستعرض أحدث حلولها المبتكرة في مجال أدوات المائدة، إضافة إلى مشاركة «كلودي»، العلامة التجارية المتخصّصة في تجهيزات الحمامات والمطابخ الفاخرة، في انعكاس واضح لتنوع محفظة الشركة وقدرتها على تلبية متطلبات نمط الحياة العصري.

وتأتي هذه المشاركة في وقت يواصل فيه قطاع التصنيع في دولة الإمارات إثبات حضوره الراسخ وقدرته على التكيف مع التطورات العالمية والإقليمية المتسارعة.

ويُمثّل تواجد شركة سيراميك رأس الخيمة في معرض «اصنع في الإمارات 2026»، الدور البارز، الذي تلعبه كشركة صناعية رائدة، ملتزمة بتحقيق الأولويات الوطنية، التي تستهدف دعم إمكانيات التصنيع المحلية، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، والمساهمة الفعالة في تنفيذ أجندة التنويع الاقتصادي ودفع عجلة النمو الصناعي الشامل للدولة.

وخلال فعاليات المعرض، تنخرط الشركة في حوار استراتيجي مع أبرز الجهات المؤثرة في القطاعين العام والخاص، من نخبة قادة القطاع والمستثمرين والشركاء، وذلك بهدف استكشاف فرص تعاون نوعية، وتسريع تطوير حلول تصنيع مبتكرة وقابلة للتوسع.

وأكدت شركة سيراميك رأس الخيمة أن مشاركتها في معرض «اصنع في الإمارات 2026» تعكس التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات في بناء ركيزة صناعية راسخة تتمتع بقدرة تنافسية عالمية، مع الاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

