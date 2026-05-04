الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الشارقة للمتاحف» تشارك في «اصنع في الإمارات 2026»

«الشارقة للمتاحف» تشارك في «اصنع في الإمارات 2026»
4 مايو 2026 15:53


أبوظبي (الاتحاد)
تشارك هيئة الشارقة للمتاحف، ممثّلةً بمتحف الشارقة البحري، في فعاليات الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظّمه مجموعة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع عدد من الجهات، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الحالي في مركز أدنيك أبوظبي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على إبراز دور المتاحف كمؤسسات ثقافية تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز ارتباط التراث الوطني بجوانب الابتكار والتصنيع، بما ينسجم مع الاستراتيجية الصناعية للدولة.
ويقدّم متحف الشارقة البحري لزوّاره تجربة معرفية متكاملة من خلال عرض مجموعة من المقتنيات والحرف التقليدية والجلسات الحوارية، التي تسلّط الضوء على أنماط الحياة البحرية في دولة الإمارات، بدءاً من صناعة السفن والصيد، وصولاً إلى الغوص على اللؤلؤ والتجارة والملاحة البحرية.
وتستعرض الهيئة تطور الممارسات البحرية التقليدية، بما في ذلك أدوات الملاحة مثل البوصلة والأسطرلاب والساعة الشمسية والرملية، إلى جانب أدوات الغوص والبحث عن اللؤلؤ وأدوات الصيد وصناعة السفن التقليدية.
كما تشمل المعروضات نماذج من السفن التقليدية التي لعبت دوراً محورياً في الحياة البحرية، مثل الشاحوف والبوم والبتيل والبدن والسمبوك، والتي تعكس تطور صناعة السفن واستخداماتها المختلفة.
وبالتوازي مع المعروضات، تقدم الهيئة برنامجاً تفاعلياً يضم عروضاً حية للحِرف البحرية التقليدية، إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان «دور المرأة في رحلات الغوص في التراث الإماراتي» تُعقد في السادس من مايو، وتُسلّط الضوء على إسهامات المرأة الإماراتية في مجتمع الغوص.
وأكدت هيئة الشارقة للمتاحف أن مشاركتها تهدف إلى إبراز الحِرف التقليدية بوصفها ركيزة للمعرفة والإبداع، إلى جانب تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي وتقديمه بأساليب مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية خلال «اصنع في الإمارات»
«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم
هيئة الشارقة للمتاحف
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية خلال «اصنع في الإمارات»
اليوم 17:53
«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم
اقتصاد
«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم
اليوم 17:49
روته خلال مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية
الأخبار العالمية
الناتو: رسالة ترامب إلى الأوروبيين بشأن الدفاع وصلت
اليوم 17:48
«اقتصادية دبي»: فرص واعدة لنمو الناتج الصناعي في الإمارة
اقتصاد
«اقتصادية دبي»: فرص واعدة لنمو الناتج الصناعي في الإمارة
اليوم 17:46
اجتماع لجنة تحكيم الجائزة
التعليم والمعرفة
لجنة تحكيم «جائزة غانم غباش للقصة القصيرة» تختتم أعمال دورتها الـ17
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©