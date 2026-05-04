شراكة بين غرفة أبوظبي و«أبوظبي الأول» لتعزيز التمويل المستدام

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول، لتطوير شراكة استراتيجية تسهم في تمكين الشركات من تبنّي ممارسات الاستدامة وتعزيز وصولها إلى حلول التمويل المستدام.

وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار «علامة الاستدامة» التي تقودها غرفة أبوظبي، حيث سيتولى بنك أبوظبي الأول دور الشريك الاستراتيجي للتمويل المستدام، دعماً لجهود ترجمة أداء الشركات في مجال الاستدامة إلى جاهزية مالية وفرص تمويلية ملموسة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات من مواءمة ممارساتها مع متطلبات الأسواق وأطر الاستثمار الحديثة، وتعزيز قدرتها على النمو المسؤول.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود إمارة أبوظبي لترسيخ اقتصاد متنوّع قائم على الابتكار والاستدامة، حيث تركّز على دعم تبني أدوات التمويل الأخضر والمرتبط بالاستدامة، وتعزيز جاهزية الشركات العاملة في الإمارة لمواكبة التحولات العالمية في هذا المجال.

ووقّع الاتفاقية، علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن جانب الغرفة، ومن جانب بنك أبوظبي الأول فتون حمدان المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول وذلك بحضور عدد من المسؤولين من ممثلي الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى بنك أبوظبي الأول دور الشريك الاستراتيجي للتمويل المستدام ضمن دورة 2026 من برنامج «علامة الاستدامة» الذي تقوده غرفة أبوظبي، حيث سيعمل على دعم الشركات المشاركة من خلال تقديم المعرفة المتخصّصة، وتنظيم ورش عمل تطبيقية، وتوفير الإرشاد الفني حول آليات الوصول إلى حلول التمويل المستدام.

وتركّز مجالات التعاون على تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصّصة التي تستعرض أحدث اتجاهات التمويل المستدام، وتقدم نماذج تطبيقية حول القروض والسندات المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب تعزيز فهم الشركات لمتطلبات الأهلية ومعايير الأداء البيئي والاجتماعي، بما يسهم في رفع جاهزيتها للحصول على التمويل وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما سيعمل الطرفان على استكشاف آليات لدمج «علامة الاستدامة» ضمن منظومة التقييم والاستدامة لدى بنك أبوظبي الأول، بما يسهم في تبسيط إجراءات التقييم وتقليل الازدواجية، ويعزز كفاءة العمليات المرتبطة بالتمويل المستدام، إضافة إلى توفير قنوات تواصل مباشرة مع فرق الخبراء لدعم الشركات في رحلتها نحو التحول المستدام.