«إمستيل» تحصد جائزة الجودة والمطابقة ضمن جوائز «اصنع في الإمارات 2026»

4 مايو 2026 17:19


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إمستيل» عن فوزها بجائزة الجودة والمطابقة ضمن جوائز «اصنع في الإمارات 2026».
وتأتي هذه الجائزة، المقدمة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقديراً لجهود المجموعة ودورها المتميز في تطبيق أفضل معايير الجودة، والالتزام بأعلى معايير الامتثال، وتبنِّي نموذج تصنيع مستدام ومتكامل في جميع مراحل الإنتاج.
ويعزّز هذا الإنجاز مكانة «إمستيل» كشريك صناعي رئيسي في دعم الإستراتيجية الصناعية للدولة، وترسيخ توافقها مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، ومن خلال التكامل بين أعلى معايير الجودة مع الكفاءة التشغيلية، تواصل المجموعة ترسيخ تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، والمساهمة في تأسيس قطاع صناعي أكثر استدامة ومرونة.
وتعتمد «إمستيل» منظومة إدارة متكاملة تُعد من الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة، مدعومة بأكثر من 90 شهادة دولية، ومتوافقة مع ما يزيد على 200 معيار عالمي و75 إطاراً تنظيمياً للأسواق المختلفة.
ويضمن هذا النظام المتطور توفير أعلى مستويات الجودة، والامتثال الشامل، وإمكانية التتبع الكامل في جميع مراحل الإنتاج، من المواد الخام وحتى التسليم النهائي.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: يجسّد الفوز بهذه الجائزة المعايير المتقدمة التي نطبقها عبر مختلف عملياتنا، وفي «إمستيل»، تُمثّل الجودة نهج عمل متكاملاً يقود الابتكار ويعزز التميز في التنفيذ. كما تعكس هذه الجائزة قوة أنظمتنا، وجاهزية كوادرنا، وتركيزنا المستمر على بناء منظومة صناعية مرنة وقادرة على المنافسة عالمياً، انطلاقاً من دولة الإمارات.
ويعزّز هذا التكريم التزام المجموعة بالارتقاء المستمر بمعايير الجودة التشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة صناعية تنافسية ومتكاملة، بما يرسّخ دورها كشريك موثوق للمشاريع الوطنية والأسواق العالمية.
وتتبنّى «إمستيل» نهجاً متكاملاً للجودة يرتكز على منظومة مترابطة، مدعومة بأنظمة رقمية متقدمة، وتكامل فوري للبيانات، وقدرات اختبار وتحليل متطورة.
كما تتيح هذه المنظومة تتبّع المنتجات بشكل شامل، بما يعزّز الشفافية والموثوقية على نطاق واسع، ويرسّخ ثقة العملاء في أكثر من 70 سوقاً خارجياً.
وانطلاقاً من رؤيتها المستقبلية، تواصل «إمستيل» تطوير نموذج تصنيع ذكي قائم على البيانات ضمن استراتيجيتها الرقمية 2025-2030، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، بما يتيح التنبؤ بالجودة، والمراقبة الفورية والمباشرة للعمليات، وتسريع وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، بما يرسّخ جاهزيتها لمتطلبات قطاع الصناعة في المستقبل.

