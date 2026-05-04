اقتصاد

«اقتصادية دبي»: فرص واعدة لنمو الناتج الصناعي في الإمارة

4 مايو 2026 17:46


أكد محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن إمارة دبي تمتلك فرصاً كبيرة لتعزيز نمو الناتج الصناعي ورفع مساهمته في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، في ظل منظومة متكاملة تدعم التوسع الصناعي وتستقطب الاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد دبي مرشحة للارتفاع مع التوجه نحو تعزيز اقتصاد قائم على الإنتاج، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل.
وقال إن مشاركة المؤسسة ضمن جناح الدائرة في «اصنع في الإمارات 2026» تعكس التزامها بالترويج للفرص الاستثمارية في دبي، خاصة في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن المعرض يشكّل منصة رئيسة لعرض المنتجات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن المشاركة تشهد حضوراً واسعاً من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمناطق الحرة، إضافة إلى عدد من الشركات الصناعية، ما يسهم في فتح قنوات جديدة أمام المصنعين والمنتجين للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة انطلاقاً من دبي.
وقال: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية تركز على جذب الاستثمارات في قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب تقديم حوافز للمصنّعين الجدد، سواء المحليين أو الشركات العالمية، فضلاً عن برامج دعم الصادرات التي تمكّن الشركات من التوسع في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن من بين المبادرات الداعمة برنامج «Elite Buyers» الذي يستقطب كبار المشترين من مختلف دول العالم للاطلاع على المنتجات المصنّعة محلياً، إلى جانب الاستفادة من برامج القيمة الوطنية المضافة التي تعزز فرص الشركات الإماراتية في التوريد للمشاريع الحكومية.
وأكد أن جاذبية دبي للاستثمار الصناعي تستند إلى عوامل رئيسة، تشمل البنية التحتية المتطورة من موانئ وخدمات لوجستية، وشبكة الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال الاستدامة، مثل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز ربحية الشركات.
وأشار شرف إلى أن هذه العوامل مجتمعة تعزز من تنافسية دبي كمركز صناعي إقليمي وعالمي، وتدعم نمو القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.

المصدر: وام
