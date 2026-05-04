الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم

«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم
4 مايو 2026 17:49

 

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومؤسسة رواد التابعة لها في منتدى «اصنع في الإمارات» الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويستمر حتى 7 من مايو الحالي بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز النمو الصناعي ودعم جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات إمارة الشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً جاذباً للاستثمارات الصناعية ودعم نمو المشاريع الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية من خلال توفير خدمات مرنة ومحفزة للمستثمرين ضمن إطار استراتيجية الإمارة لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية.
وشهدت منصة الشارقة في اليوم الأول من المنتدى حضوراً لافتاً من المستثمرين ورجال الأعمال والمصنّعين حيث طرحت الدائرة فرصة استثنائية خلال أيام المنتدى وهي مبادرة خاصة تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة للاستفادة من إصدار رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم فقط تشمل جميع الأنشطة الصناعية المسموح بها في الإمارة على أن تكون هذه المبادرة متاحة حصرياً طوال فترة إقامة المعرض.
كما تهدف مشاركة كل من اقتصادية الشارقة ومؤسسة رواد لبناء جسور تواصل مباشرة مع نخبة من كبار المصنعين والشركات العالمية المتواجدة في المنتدى لعقد شراكات تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المصانع المحلية بما يضمن رفع جودة المنتج الذي يحمل علامة «صنع في الإمارات» ويعزز من تواجده في الأسواق العالمية.
وأكدت الدائرة أن مشاركة الإمارة في هذه الفعالية الكبيرة تُعد تأكيداً على التزامها بتحقيق رؤية الإمارات الصناعية 2030 مشيراً إلى أن الشارقة تمتلك بنية تحتية صناعية متينة ومنظومة تشريعية مرنة ومقومات لوجستية متميزة تجعل منها وجهة أولى للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتؤكد مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في منتدى «اصنع في الإمارات» التزامها الراسخ بدعم مسيرة التنمية الصناعية المستدامة في دولة الإمارات وتعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي وإنتاجي رائد حيث يمثل هذا المنتدى منصة استراتيجية مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تعزز من تنافسية القطاع الصناعي الوطني.
كما تستعرض مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من خلال المنصة خدماتها وبرامجها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال المواطنين وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة لتأسيس وتطوير مشاريعهم بما يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار في الإمارة.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية خلال «اصنع في الإمارات»
اتفاقية بين أكاديمية أبوظبي البحرية و«أوربت ووركس» لتوسيع خدمات الرصد بالأقمار الاصطناعية
دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية خلال «اصنع في الإمارات»
اليوم 17:53
«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم
اقتصاد
«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم
اليوم 17:49
روته خلال مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية
الأخبار العالمية
الناتو: رسالة ترامب إلى الأوروبيين بشأن الدفاع وصلت
اليوم 17:48
«اقتصادية دبي»: فرص واعدة لنمو الناتج الصناعي في الإمارة
اقتصاد
«اقتصادية دبي»: فرص واعدة لنمو الناتج الصناعي في الإمارة
اليوم 17:46
اجتماع لجنة تحكيم الجائزة
التعليم والمعرفة
لجنة تحكيم «جائزة غانم غباش للقصة القصيرة» تختتم أعمال دورتها الـ17
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©