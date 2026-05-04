«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومؤسسة رواد التابعة لها في منتدى «اصنع في الإمارات» الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويستمر حتى 7 من مايو الحالي بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز النمو الصناعي ودعم جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات إمارة الشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً جاذباً للاستثمارات الصناعية ودعم نمو المشاريع الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية من خلال توفير خدمات مرنة ومحفزة للمستثمرين ضمن إطار استراتيجية الإمارة لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية.

وشهدت منصة الشارقة في اليوم الأول من المنتدى حضوراً لافتاً من المستثمرين ورجال الأعمال والمصنّعين حيث طرحت الدائرة فرصة استثنائية خلال أيام المنتدى وهي مبادرة خاصة تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة للاستفادة من إصدار رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم فقط تشمل جميع الأنشطة الصناعية المسموح بها في الإمارة على أن تكون هذه المبادرة متاحة حصرياً طوال فترة إقامة المعرض.

كما تهدف مشاركة كل من اقتصادية الشارقة ومؤسسة رواد لبناء جسور تواصل مباشرة مع نخبة من كبار المصنعين والشركات العالمية المتواجدة في المنتدى لعقد شراكات تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المصانع المحلية بما يضمن رفع جودة المنتج الذي يحمل علامة «صنع في الإمارات» ويعزز من تواجده في الأسواق العالمية.

وأكدت الدائرة أن مشاركة الإمارة في هذه الفعالية الكبيرة تُعد تأكيداً على التزامها بتحقيق رؤية الإمارات الصناعية 2030 مشيراً إلى أن الشارقة تمتلك بنية تحتية صناعية متينة ومنظومة تشريعية مرنة ومقومات لوجستية متميزة تجعل منها وجهة أولى للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وتؤكد مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في منتدى «اصنع في الإمارات» التزامها الراسخ بدعم مسيرة التنمية الصناعية المستدامة في دولة الإمارات وتعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي وإنتاجي رائد حيث يمثل هذا المنتدى منصة استراتيجية مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تعزز من تنافسية القطاع الصناعي الوطني.

كما تستعرض مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من خلال المنصة خدماتها وبرامجها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال المواطنين وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة لتأسيس وتطوير مشاريعهم بما يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار في الإمارة.