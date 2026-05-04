«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية خلال «اصنع في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعرض جناح الاتحاد للطيران خلال منصة «اصنع في الإمارات 2026»، دور الشركة في ربط أبوظبي بالأسواق الرئيسة عبر شبكاتها العالمية، بما يدعم تدفقات التجارة والسياحة والاستثمار.

ونجحت الناقلة الوطنية في مضاعفة طاقتها الاستيعابية للمقاعد المتجهة إلى أبوظبي بأكثر من الضعف خلال السنوات الأربع الماضية، لترتفع من 6.4 مليون إلى 13.4 مليون مقعد، بما أسهم في استقطاب أعداد متنامية من الزوار إلى دولة الإمارات، ودفع عجلة النمو في القطاع السياحي والنشاط الاقتصادي.

وتحظى «الاتحاد للشحن» بحضور محوري، حيث تستعرض دورها في تمكين حركة البضائع الإماراتية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسلاسة.

ونقلت الاتحاد للشحن خلال عام 2025 بضائع تجاوزت قيمتها 120 مليار درهم،، ما يعزز ربط القاعدة الصناعية في أبوظبي بسلاسل الإمداد العالمية، ويدعم قطاعات استراتيجية عالية القيمة تشمل الأدوية والتكنولوجيا والمنتجات الغذائية والاستهلاكية.

وتؤكد الاتحاد للطيران حضورها كواحدة من أبرز المصدّرين العالميين للخدمات في دولة الإمارات، ومحركاً رئيساً للنمو الاقتصادي الوطني، خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات» 2026، أكبر منصة صناعية وتجارية في الدولة، والتي تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي.

وتحقق الشركة أكثر من 29 مليار درهم سنوياً من إيرادات تصدير خدمات الطيران والخدمات اللوجستية إلى الأسواق العالمية، في مساهمة مباشرة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما تقود، من خلال دورها الحيوي في ربط الأسواق وتعزيز تدفقات السياحة والتجارة، نشاطاً اقتصادياً يتجاوز 130 مليار درهم عبر مختلف القطاعات في الدولة.

وتُعد الاتحاد للطيران أيضاً محركاً رئيساً لخلق فرص عمل نوعية عالية القيمة في دولة الإمارات، إذ تضم أكثر من 13 ألف موظف داخل الدولة في مجالات العمليات التشغيلية والهندسة وقطاع الشحن والوظائف المؤسسية، لتشكل ركيزة أساسية في اقتصاد الخدمات في الدولة.

كما يبرز المعرض مساهمة الاتحاد للطيران في دعم المنظومة الصناعية الوطنية من خلال سلاسل الإمداد، ففي عام 2025، وجّهت الشركة 8.3 مليار درهم إلى الموردين ضمن برنامج المحتوى الوطني، متعاونةً مع أكثر من 1200 شركة إماراتية، تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المملوكة لرائدات الأعمال، وشركات أصحاب الهمم.

ومن خلال شبكتها العالمية للمشتريات وشراكاتها الاستراتيجية، أسهمت الاتحاد كذلك في استقطاب أكثر من 100 مليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، بما يعزز القدرات المحلية ويدعم النمو الصناعي طويل الأمد.

وفي الخامس من مايو، تُشارك الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران، في الجلسة النقاشية التي يعقدها المعرض تحت عنوان «بناء كوادر إماراتية تنافسية على المستوى العالمي»، حيث تستعرض دور قطاع الطيران في تنمية الكفاءات الوطنية ودعم أولويات التوطين.

قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران، إن الاتحاد للطيران تُعدّ من أكبر مصدّري الخدمات في دولة الإمارات على المستوى العالمي، إذ تُقدّم خدمات الطيران والخدمات اللوجستية إلى أسواق متعددة حول العالم، وتترجم هذه المساهمة قيمة اقتصادية حقيقية محلياً، تتجلى في خلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، وتنشيط حركتَي التجارة والسياحة.

وأضاف أن معرض اصنع في الإمارات يمثل المنصة المثالية لإبراز هذا الأثر، والكيفية التي يُسهم بها نمونا المتواصل في فتح آفاق جديدة من الفرص أمام الشركات والصناعات والكوادر في مختلف أنحاء الدولة.