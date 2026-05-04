«سلال» تطلق منصة «زيرو» بالتعاون مع «أوليف جايا»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «سلال»، منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي «زيرو» لإدارة معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بالشراكة مع شركة التكنولوجيا العالمية المتخصصة بالاستدامة «أوليف جايا»، وذلك خلال فعاليات منصة اصنع في الإمارات 2026.

ويشكل إطلاق منصة «زيرو» نقلة نوعية في مسيرة مجموعة سلال بتبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن مختلف العمليات، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبهذا التوجه، ستتمكن المجموعة من إعداد التقارير المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يرسخ مكانة سلال المتقدمة في تصنيفات الأمن الغذائي ويكسبها ثقة أكبر لدى المستثمرين حول العالم.

وقال ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال إن المجموعة تحرص على تبني ممارسات الاستدامة عبر كافة عملياتها، انسجاماً مع أهداف دولة الإمارات المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشراكة مع أوليف جايا، في إطلاق المنصة الجديدة، تعكس الأولويات المشتركة لدفع وتعزيز الريادة في مجالات الحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والتميز في الحوكمة.

وأضاف أن إطلاق منصة «زيرو» يأتي استكمالاً لجهود دعم الأمن الغذائي في دولة الإمارات، من خلال تحقيق أثر إيجابي ومستدام يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة، بما يشمل الموظفين، والمزارعين، والمجتمعات، والبيئة.

وقال فيفيك تريباثي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوليف جايا إن الشراكة مع مجموعة سلال تمثل ركيزة إستراتيجية في دعم التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة، وتُجسّد تقنياتنا المطروحة عبر منصة «زيرو» نموذجاً يُحتذى به لتوظيف التحول الرقمي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فمن خلال تزويد المؤسسات بحلول ذكية وبيانات دقيقة نسهم في تمكين المسؤولين من اتخاذ القرارات والخطوات ذات الأثر الإيجابي والقابل للقياس.

وبفضل التكنولوجيا المتطورة لأوليف جايا، التي يقوم عليها نظام المنصة، توفر «زيرو» مصدراً موحداً ودقيقاً يرفد تحليلات فورية عبر لوحات بيانات تفاعلية وأدوات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ومن خلال مزايا التعلم الآلي ستتمكن المنصة التحقق من صحة البيانات واكتشاف الفجوات عند أتمتة البيانات، كما توفر إمكانية تتبع الانبعاثات الكربونية، وإعداد تقارير الاستدامة الشاملة في جميع الشركات التابعة لمجموعة سلال بهدف الارتقاء بممارسات الاستدامة ضمن المجموعة.