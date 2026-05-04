الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي للجودة» يستعرض منظومة الجودة الوطنية في «اصنع في الإمارات»

«أبوظبي للجودة» يستعرض منظومة الجودة الوطنية في «اصنع في الإمارات»
4 مايو 2026 18:50


أبوظبي (الاتحاد)
استعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال مشاركته في الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، دوره المحوري في تطوير منظومة الجودة الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، إلى جانب تسليط الضوء على جهوده في ترسيخ بنية تحتية متقدمة للجودة تدعم نمو الصناعات الوطنية ورفع جاهزيتها للأسواق العالمية.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية للجودة، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة «Quality Hub» للمرة الأولى على مستوى الدولة، حيث يتولى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تنظيم وتشغيل المنصة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بما يعزز تكامل منظومة الجودة الوطنية ويرفع كفاءة القطاع الصناعي.
وتركز منصة «Quality Hub» على خمسة محاور رئيسة تشمل المواصفات، وتقييم المطابقة، والفحص وضمان الجودة، والمعايرة، والاعتماد، بما يدعم بناء بيئة صناعية متكاملة ترتكز على الجودة والموثوقية.
ويبرز المجلس خلال مشاركته الإطار الوطني للجودة، ودوره في تعزيز الحوكمة التنظيمية وترسيخ الثقة في المنتجات والخدمات الصناعية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للجودة والاعتماد.
كما يستعرض قدراته المتقدمة في مجالات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات وتقييم المطابقة والمعايرة، التي تمثل ركيزة أساسية في دعم المصنعين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق، ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات المنتجات، وتعزيز جاهزية التصدير، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتج الإماراتي محلياً وعالمياً.
وأكد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، أن مشاركة المجلس في معرض «اصنع في الإمارات 2026» تجسد التزامه المتواصل بتطوير منظومة الجودة الوطنية، مشيراً إلى أن المجلس يواصل تعزيز البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات بما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية ويرفع جاهزيتها للأسواق العالمية.
وقال إن المجلس يعمل على تمكين القطاع الصناعي عبر منظومة متكاملة ترتكز على الفحص والاعتماد وتقييم المطابقة، بما يعزز ثقة الأسواق بالمنتج الإماراتي ويكرّس مكانة الدولة مركزاً عالمياً للجودة والتميز الصناعي.

 

أخبار ذات صلة
«أغذية» تستعرض جهودها في تعزيز الأمن الغذائي خلال «اصنع في الإمارات 2026»
«سلال» تطلق منصة «زيرو» بالتعاون مع «أوليف جايا»
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
مجلس الأمن السيبراني ينوّه لضرورة أخذ الحطية والحذر
علوم الدار
اصنع في الإمارات 2026.. الإمارات تطلق مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية
اليوم 20:06
انتصر المنطق .. إنتر ميلان «الأفضل» في «الكالشيو»
الرياضة
انتصر المنطق .. إنتر ميلان «الأفضل» في «الكالشيو»
اليوم 20:00
منطقة الفجيرة للصناعات البترولية
علوم الدار
حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 19:51
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
اليوم 19:33
هيجواين.. «نيولوك» يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
الرياضة
هيجواين.. «نيولوك» يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©