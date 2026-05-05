منصور جناحي لـ «الاتحاد»: «سند» تواصل التوسع في العمليات التشغيلية ومشاريع صيانة محركات الطائرات 



رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد منصور جناحي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، المجموعة العالمية الرائدة في هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، استمرارية التوسع والنمو محلياً ودولياً للعام الجاري في العمليات التشغيلية لبناء مستقبل مستدام، استجابة للطلب العالمي المتنامي على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة حول العالم والثقة والمكانة الرائدة للدولة في هذا القطاع الحيوي، وذلك بعد تحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي العام الماضي.

وقال جناحي في حوار مع «الاتحاد» إن «سند» تستمر في النمو خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن ترفع عدد المحركات التي تقوم بصيانتها من 230 محركاً العام 2025، إلى أكثر من 250 محركاً خلال العام الجاري.

وأوضح جناحي: إن استراتيجية المجموعة مستمرة حيث تدرس التوسع خارج الإمارات في شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا، مؤكداً عدم حدوث أي تغيير على استراتيجية المجموعة أو سير الأعمال، بل إن، خططنا التوسعية والمستقبلية مستمرة.

منشأة ضخمة

وقال: تستمر الأعمال على قدم ساق في مشروع مركز صيانة محركات (جي تي إف) في العين، الذي تم الإعلان عنه العام الماضي، وهو منشأة ضخمة بمساحة 64 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية 360 محركاً سنوياً ومتخصصة بهذا النوع من المحركات وتوفر أكثر من ألف وظيفة.

وأضاف جناحي: من المتوقع أن يتم افتتاح المنشأة الجديدة نهاية 2028 وأن يصل عدد المحركات السنوية التي يتم صيانتها في «سند» بعد الافتتاح بين 500 إلى 600 محرك سنوياً، ونهدف للوصول إلى 8000 محرك خلال الـ 30 عاماً المقبلة.

وحول النتائج الاستثنائية التي تم تحقيقها العام الماضي، وأشار جناحي إلى نمو الإيرادات بنسبة 41٪ وتشغيل 230 محركاً مقارنة مع 161 محركاً العام 2024، وإضافة 24 شركة طيران شركة جديدة لقاعدة عملاء سند لنصل اليوم إلى أكثر من 80 شركة طيران في العالم تستخدم سند لصيانة محركاتها.

وجاء هذا الإنجاز جاء ثمرة استراتيجية طويلة الأمد تبنّتها «سند»، هدفت من خلالها إلى بناء منصة عالمية متكاملة لقطاع الطيران، تنطلق من أبوظبي إلى العالم، وتجمع بين خدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات (MRO) وحلول إدارة الأصول، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وقدرات تقنية تلبي الاحتياجات المتنامية لسوق الطيران العالمي.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد على محركات Trent 700 وV2500 وLEAP وGEnx، حيث استثمرت الشركة نحو 100 مليون درهم لتوسيع طاقتها الاستيعابية، وتطوير إجراءاتها التشغيلية، وتعزيز قدرات الإصلاح في منشآتها الحديثة في أبوظبي والعين، بما يضمن استدامة النمو وموثوقية الخدمات المقدمة.



عام استثنائي



وتفصيلاً، شهد العام الماضي انضمام 24 عميلاً جديداً إلى قاعدة عملاء «سند»، من بينهم طيران آسيا والملكية الأردنية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع شركات تصنيع المحركات مثل (رولز رويس) و(سي إف إم)، في خطوات تعزّز حضور الشركة في أسواق آسيا والشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، بلغ سجل العقود الآجلة 38 مليار درهم، موفراً رؤية واضحة لنمو الإيرادات على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

وأرجع جناحي تحقيق عام استثنائي إلى العقود طويلة الأجل مع كبرى شركات الطيران بالعالم التي تعكس الثقة التي نحظى بها والمكانة الرائدة للإمارات بقطاع الطيران، إضافة إلى الإعلان العام الماضي عن مشاريع وتوسعات هامة لبناء مستقبل مستدام للشركة، كمشروع مركز صيانة محركات (جي تي إف) في العين ليكون أول منشأة توسعية يتم بنائها لسند داخل الإمارات وتتميز هذه المحركات أنها للجيل الجديد من طائرات ذات البدن الضيق.

وأضاف جناحي: تعد المنشأة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقوة كفائتها التشغيلية.

واستكمل: خلال العام الماضي، حققت «سند» تقدماً محورياً في مشروع مركز صيانة محركات (جي تي إف) في مدينة العين، حيث وقعت اتفاقية مساطحة طويلة الأمد مع شركة مطارات أبوظبي لتطوير المركز، إلى جانب وحدتي اختبار ومرافق للتوسعة المستقبلية ضمن مجمع العين لصناعة الطيران.



تصميم وتطوير



وأرست سند عقد تصميم وتطوير وحدتي اختبار المحركات مع شركة «سافران». وفي إطار استراتيجيتها الشاملة، واصلت «سند» تطوير أعمال إدارة الأصول، موحِّدةً بين الاستحواذ على المحركات، وبيع مكونات المحركات، وخدمات الصيانة ضمن منصة متكاملة.

وأشار جناحي إلى أهمية تطوير مركز لاختبار المحركات في مدينة العين، حيث تعد مرحلة اختبار المحركات آخر مراحل صيانة المحركات، وهي عبارة عن محاكاة للمحركات على جناح الطائرة، حيث يوجد فقط مركزين لفحص المحركات واحد في سند والآخر في دبي.

وقال جناحي: الفكرة هي تأسيس مركز لاختبار المحركات بحجم أكبر لاستيعاب أنواع أخرى من المحركات وأحجام مختلفة.

ومن ناحية الكوادر، قال إنه تم إضافة 300 موظف العام الماضي ليصل إجمالي الموظفين في الشركة إلى 855 موظفاً، متوقعاً أن يرتفع العدد إلى نحو ألف موظف بنهاية العام الجاري، و2000 موظف خلال العقد المقبل، مشيراً إلى أن نسبة التوطين تجاوزت العام الماضي 36٪ ونستمر في تحقيق نمو في استقطاب الكوادر الوطنية.

وقال: نستمر في تعزيز برامجنا التدريبية، حيث تم لأول مرة إطلاق برنامج تعاون مع رولز رويس من خلال ابتعاث كوادر وطنية في «سند» للتدرب في منشآت رولز رويس خارج الدولة.وأشار جناحي إلى مشاركة سند في منصة «اصنع في الإمارات» التي تنطلق في نسختها الخامسة في مركز «أدنيك» أبوظبي في الفترة بين 4 إلى 7 من مايو الجاري.