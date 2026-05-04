الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مزارع العين و«غذاء القابضة» توسعان تصنيع العصائر الطازجة خلال «اصنع في الإمارات»

مزارع العين و«غذاء القابضة» توسعان تصنيع العصائر الطازجة خلال «اصنع في الإمارات»
4 مايو 2026 21:08


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة مزارع العين، توقيع اتفاقية استراتيجية مع NRTC، تحت مظلة «اصنع في الإمارات»، بهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلي للعصائر الطازجة وتوسيع حضورها في السوق المحلية والإقليمية، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على هذا النوع من المنتجات.
وأكد حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، لوكالة أنباء الإمارات، أن توقيع الاتفاقية مع شركة NRTC يأتي في إطار الاستجابة للطلب المتنامي على العصائر الطازجة، من خلال تطوير منتجات تلبي احتياجات السوق وتواكب التحولات المتسارعة في أنماط الاستهلاك.
وأوضح أن مجموعة مزارع العين وشركة NRTC تنضويان تحت مظلة غذاء القابضة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف توحيد نقاط القوة لدى الجانبين بما يسهم في بناء منظومة إنتاجية متكاملة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.
وأضاف أن شركة NRTC تمتلك خبرات راسخة في توريد وتصنيع المواد الغذائية الأساسية، فيما تسهم مزارع العين في هذه الشراكة بقوة علامتها التجارية، وقدراتها في تصنيع العبوات البلاستيكية، إلى جانب شبكة توزيع واسعة، الأمر الذي من شأنه دعم التوسع في إنتاج العصائر الطازجة وتلبية النمو المتواصل في الطلب عليها.
وأشار إلى أن سوق العصائر الطازجة يشهد نمواً متسارعاً مقارنة بالأنواع الأخرى من العصائر، لافتاً إلى أن حجم السوق المتوقع يبلغ نحو 500 مليون درهم، فيما تستهدف الشراكة الاستحواذ على ما يقارب ثلث الحصة السوقية خلال السنوات الخمس المقبلة.

أخبار ذات صلة
أحمد بالهول الفلاسي: مرونة دولة الإمارات في الأوقات الصعبة تُرسّخ جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية
«اصنع في الإمارات 2026» تبحث دور الشركات العائلية في دعم استمرارية الأعمال
مزارع العين
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص بدبي خلال عامين
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص بدبي خلال عامين
اليوم 21:40
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في مهام متعددة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في مهام متعددة
اليوم 21:57
حمد المرر لـ «الاتحاد»: 75 مليار درهم قيمة الطلبات والعقود القائمة في «إيدج»
اقتصاد
حمد المرر لـ «الاتحاد»: 75 مليار درهم قيمة الطلبات والعقود القائمة في «إيدج»
اليوم 21:26
شعار وزارة الخارجية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت تدين الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز
اليوم 21:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©