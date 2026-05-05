رامي جلاد لـ«الاتحاد»: «راكز» توفّر منظومة متكاملة لدعم مختلف مراحل رحلة المستثمر

يوسف العربي (أبوظبي)

توفّر «راكز» منظومة متكاملة من التسهيلات المصممة لدعم مختلف مراحل رحلة المستثمر، بدءاً من التأسيس وحتى التوسع حيث تشمل هذه التسهيلات إجراءات تسجيل وترخيص سريعة ومبسطة، وباقات تنافسية مرنة، وخيارات متعددة للمساحات الصناعية والتجارية والمكتبية، إلى جانب مناطق صناعية متخصّصة مجهزة ببنية تحتية متقدمة، حسب رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

وقال جلاد في حواره مع «راكز» بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات» إن «راكز» توفر خدمات رقمية متكاملة تسهم في تسريع المعاملات وتعزيز كفاءة العمليات، إضافة إلى منظومة دعم متكاملة تشمل الربط مع شركاء استراتيجيين في مجالات التمويل والخدمات اللوجستية والتقنية.

وأضاف: إلى جانب ذلك، تقدم راكز مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، تشمل دعم فتح الحسابات المصرفية مع كبرى البنوك، والمساعدة في الامتثال الضريبي وتسجيل ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، وخدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، والاستشارات القانونية والإدارية، كما توفر خدمات متكاملة لإصدار التأشيرات، والفحوصات الطبية، وإجراءات الهوية، ضمن تجربة موحدة وسريعة.



وأشار جلاد إلى أن «راكز» تتيح للمستثمرين الاستفادة من برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة لتعزيز مهاراتهم وتطوير أعمالهم، إلى جانب فعاليات للتواصل وبناء العلاقات داخل مجتمع الأعمال، وتوفر أيضاً حلولاً مرنة للقوى العاملة، وخيارات للسكن العمالي، وخدمات لوجستية تدعم سلاسل التوريد.

وأكد أن كل ذلك يأتي ضمن نهج «العميل أولاً» الذي تتبناه راكز، والذي يركّز على تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات متكاملة في مكان واحد، وتوفير بيئة أعمال داعمة تساعد الشركات على الانطلاق والنمو بثقة واستدامة.



جودة الإنتاج



وقال جلاد: أصبحت التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي من الركائز الأساسية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الإنتاج، وتقليل التكاليف، وتشمل تطبيقات هذه التقنيات الأتمتة الصناعية، وتحليل البيانات الضخمة، والصيانة التنبؤية، وإدارة سلاسل الإمداد الذكية، ما يتيح للشركات تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والمرونة، إلى جانب دعم التحول نحو صناعات أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.

ونوه إلى أنه في هذا السياق، تعمل راكز على تمكين الشركات الصناعية من تبني هذه التقنيات من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم التحول الرقمي. حيث توفر بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية مجهزة لاستيعاب الصناعات المتقدمة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى مزودي الحلول التقنية والشركاء المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الحديثة.

وقال: تحرص راكز على تعزيز جاهزية الشركات عبر تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تركز على الاستخدام العملي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية، بما يساعد الشركات على الانتقال من المفاهيم إلى التطبيق الفعلي. وتدعم أيضاً تبني الحلول الرقمية من خلال خدماتها الإلكترونية التي تسرّع الإجراءات وتعزز كفاءة إدارة الأعمال.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن توجه راكز نحو بناء منظومة صناعية مستقبلية ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا، بما يمكّن الشركات من تحسين أدائها التشغيلي، ورفع تنافسيتها، والتوسع في أسواق جديدة بثقة وكفاءة.







عجلة الإنتاج



وأكد جلاد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد، حيث تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الشركات في الدولة، وكذلك ضمن مجتمع الأعمال في راكز. ويعكس هذا الحضور الواسع دورها المحوري في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز مرونة الاقتصاد، ودعم سلاسل الإمداد عبر مختلف القطاعات.

وأضاف: انطلاقاً من هذا الدور، نعمل في راكز على تمكين هذه الشركات ودعم نموها وتوسعها من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات والخدمات والبنية التحتية المتطورة، بما يواكب مختلف مراحل رحلتها.

ولفت إلى أن «راكز» توفّر باقات تأسيس مرنة وإجراءات سريعة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق تشمل المساحات المكتبية، ومساحات العمل المشتركة، والمستودعات، والأراضي الصناعية، والمصانع الجاهزة، وخيارات التخزين الذاتي، فضلاً عن مرافق مخصّصة لدعم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية بمختلف أنواعها.

وتابع: نقدم مجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة، تشمل دعم فتح الحسابات المصرفية مع كبرى البنوك، وخدمات الامتثال الضريبي وتسجيل ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، والمحاسبة ومسك الدفاتر والتدقيق المالي، إضافة إلى الاستشارات القانونية وإعداد العقود، وخدمات التوثيق والتصديق.

وأوضح: تتضمن خدماتنا أيضاً حلول الموارد البشرية وإدارة الرواتب، وخدمات التأمين، والتخليص الجمركي والدعم اللوجستي، إلى جانب خدمات الترجمة والطباعة وإنجاز المعاملات. كما نتيح خدمات رقمية متقدمة تشمل أنظمة إدارة الأعمال، وخدمات التحول الرقمي، وربط الشركات بمزودي التكنولوجيا والحلول الذكية.

واستكمل: لا يقتصر دورنا على التأسيس والتشغيل، بل نعمل على دعم نمو الشركات من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية، وفعاليات للتواصل وبناء العلاقات، إلى جانب ربطها بشبكة من الشركاء في مجالات التمويل والتقنية، ما يفتح أمامها فرصاً جديدة للتوسع، ويأتي ذلك ضمن نهج يركز على تسهيل رحلة المستثمر وتوفير بيئة أعمال متكاملة، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانطلاق بثقة، والتوسع بكفاءة، وتحقيق نمو مستدام.







حركة البضائع



وحول دور قطارات الاتحاد في تقديم الدعم اللوجستي للقطاع الصناعي في الإمارات، قال جلاد يمثل قطار الاتحاد نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، حيث يوفّر وسيلة نقل فعّالة ومستدامة تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية، ويسهم هذا الربط في تعزيز كفاءة حركة البضائع وتقليل الاعتماد على النقل البري، ما ينعكس على خفض التكاليف التشغيلية وتقليل أوقات التسليم.

واستكمل: من المتوقع أن يلعب القطار دوراً محورياً في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، من خلال تسريع عمليات النقل والتوزيع، وزيادة موثوقية الخدمات اللوجستية، بما يدعم الشركات الصناعية في التخطيط والإنتاج بشكل أكثر كفاءة. كما يعزز من قدرة الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة داخل الدولة وخارجها، ويدعم حركة التصدير والاستيراد بشكل أكثر انسيابية.

وقال: على صعيد الاستدامة، يسهم قطار الاتحاد في تقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالنقل، ما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة، ويعزز من التزام الشركات الصناعية بالممارسات البيئية.

واستكمل: في هذا الإطار، تستفيد الشركات في راكز من هذا التطور اللوجستي، نظراً لموقعها الاستراتيجي بالقرب من الموانئ وشبكات النقل الرئيسية، ما يتيح لها الاستفادة من الربط المباشر مع شبكة القطار مستقبلاً. ويسهم ذلك في تعزيز كفاءة عملياتها اللوجستية، وتقليل التكاليف، ودعم توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ضمن منظومة متكاملة تعزّز من تنافسية القطاع الصناعي في رأس الخيمة.