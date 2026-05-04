الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«لايف فارما» تطلق منصة تصنيع دوائي بقيمة 700 مليون درهم في «كيزاد»

4 مايو 2026 22:40

 

 

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة لايف فارما، التابعة لمجموعة في بي إس هيلث، عن خطط لإنشاء منصة متقدمة لتصنيع الأدوية بقيمة 700 مليون درهم في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي، «كيزاد»، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، الجهة المطوّرة والمشغّلة لـ«كيزاد».
وجرى توقيع الاتفاقية في اليوم الأول من معرض اصنع في الإمارات 2026، بحضور الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «في بي إس هيلث».
ووقّع المذكرة كلٌ من عمران الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «في بي إس هيلث»، وعبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي.
وتُمثّل هذه المذكرة خطوة محورية نحو تطوير منصة التصنيع المقترحة في «كيزاد»، حيث ستقود «لايف فارما» الجوانب التقنية والتنظيمية والتجارية للمشروع، فيما تضطلع موانئ أبوظبي بدور الشريك الصناعي المفضل عبر توفير الأراضي والبنية التحتية والمرافق، إلى جانب تسهيل الإجراءات والتنسيق الحكومي.
وتدعم هذه الشراكة جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب ترسيخ رؤية «اصنع في الإمارات»، وتطوير قدرات تصنيع دوائي تنافسية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

