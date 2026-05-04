اقتصاد

«أدنوك للحفر» تستكمل الاستحواذ على «إم بي بي إس»

5 مايو 2026 02:27

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت شركة أدنوك للحفر إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 80% في «إم بي للخدمات البترولية» (إم بي بي إس)، مع شركة «إم بي القابضة»، وذلك قبل الموعد المحدد سابقاً في منتصف عام 2026، مما يعكس كفاءة التنفيذ والانضباط ومستويات التنسيق العالية بين الطرفين. وتُعد «إم بي بي إس» (المشروع المشترك) شركة متخصصة في خدمات الحفر وخدمات حقول النفط، تدير عملياتها في كل من سلطنة عُمان والكويت والسعودية والبحرين.
 وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر» ورئيس مجلس إدارة «إم بي بي إس»: «سيعزز إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «إم بي بي إس» القدرات التشغيلية لشركة «أدنوك للحفر» على المستوى الإقليمي على المدى الطويل، عبر إضافة نطاق تشغيلي قائم وقدرات متقدمة في التنفيذ الميداني داخل المنطقة. ويدعم هذا الإنجاز جهود الشركة نحو بناء منصة مستدامة لتقديم خدماتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».

