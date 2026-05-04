سهيل المزروعي: تكامل الطاقة والصناعة الوطنية والبنية التحتية الذكية ركيزة لمواصلة النمو



أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن ضمان أمن الطاقة وكفاءة البنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات التنموية الضرورية لأي اقتصاد قوي.

وأضاف في تصريحات خلال فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، أن تكامل الطاقة والصناعة الوطنية والبنية التحتية الذكية ركيزة محورية لمواصلة النمو واستدامة مقوماته وتعزيز مكتسبات السيادة الاقتصادية التي تقوم على أسس صلبة من ضمنها مشاريع المحتوى الوطني ومنشآت التصنيع المحلي والاستثمار الداخلي ذو الأهداف الاستراتيجية الطموحة.

وتابع: هذا ما نشهد في منصة «اصنع في الإمارات 2026» التي ترسم في دورتها الخامسة على التوالي ملامح مستقبل مليء بالفرص والإمكانات في القطاع الصناعي الإماراتي الممكّن برؤية استراتيجية رائدة ومنظومة طاقة متقدمة تواكب تبنيّ استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطو ر البنية التحتية وكفاءة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات.