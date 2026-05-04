2.3 مليار درهم أرباح «2 بوينت زيرو» في الربع الأول

أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 1.823 % على أساس سنوي، لتبلغ 9.9 مليار درهم، وتحقيق صافي أرباح بقيمة 2.3 مليار درهم، في أداء يعكس توحيد النتائج المالية عقب عملية الدمج مع «2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة».

وفقاً للنتائج المالية، أسهم الأداء القوي للمجموعة في تحقيق أرباح معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة) بلغت 2.5 مليار درهم، مقارنة بـ0.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025.

وبحسب البيانات ارتفع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 1.610% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوحيد نتائج كل من «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة»، إلى جانب النمو القوي عبر مختلف القطاعات. ويشمل صافي الأرباح المُعلن والبالغ 2.3 مليار درهم مكاسب إعادة تقييم غير محققة بقيمة 1.1 مليار درهم ناتجة عن الاستثمارات الأساسية وتقلبات السوق.

وواصلت المجموعة تعزيز مبادرات التكامل والتحول الرقمي عبر جميع قطاعاتها، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويحافظ على زخم الإيرادات، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة». كما حافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 30%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة الأعمال الأساسية.

كما حافظت مجموعة «2 بوينت زيرو» على متانة ميزانيتها العمومية، مدعومة برصيد نقدي يبلغ 9.5 مليار درهم ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية قدرها 0.31. ويواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعاتها الرئيسة، وتعمل على اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال ذراعها الاستثماري.

واختتمت محفظة الاستثمارات السنة بتقييم بلغ 58.7 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي قدره 48 مليار درهم.