3.8 مليار درهم أرباح «ألفا ظبي القابضة» في الربع الأول بنمو 81%



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيل أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت إيرادات المجموعة 18.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة 3.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، محققاً نمواً بنسبة 81% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

ووصلت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.3 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 2% على أساس سنوي. وحافظت المجموعة على مركزها المالي القوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 225.8 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 104.9 مليار درهم، بما يعزز قدرة «ألفا ظبي القابضة» على مواصلة اغتنام فرص النمو الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذات والتوسع الجغرافي.

وساهمت قطاعات أعمال «ألفا ظبي» في تعزيز الإيرادات، وشملت قطاع العقارات بقيمة 7.4 مليار درهم، والقطاع الصناعي بقيمة 6.6 مليار درهم، وقطاع البناء بقيمة 2.7 مليار درهم، وقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى بقيمة 2.1 مليار درهم.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»: «استهلّت ألفا ظبي عام 2026 بزخم قوي، ما يعكس متانة نموذج أعمالنا والانضباط في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة على المدى الطويل. وبفضل تركيزنا المستمر على بناء محفظة استثمارية متنوعة ومواكبة للمستقبل، عززنا من قدرتنا على التكيف مع المتغيرات في الأسواق واغتنام الفرص المثمرة عبر مختلف القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة. ويؤكد هذا الأداء قوة موقع المجموعة، والتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، ودعم الاقتصاد على نطاق أوسع».

من جانبه، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»: «تعكس نتائج ألفا ظبي للربع الأول من عام 2026 قوة ومرونة النهج الاستثماري الذي نتبعه. ومن خلال تعميق حضورنا عبر القطاعات الرئيسية والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التنويع، قمنا بتعزيز الأسس التي تدعم تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. ونواصل تركيزنا على إثراء القيمة من خلال الابتكار، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتوظيف رأس المال بانضباط، بما يضمن مواصلة مسيرة تطور 'ألفا ظبي القابضة' كشركة استثمارية رائدة ومؤهلة للمنافسة على الساحة العالمية».

تواصل «ألفا ظبي القابضة» مسيرتها خلال عام 2026 بزخم قوي ومستمر، مع محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. وتركّز المجموعة على تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة. ومع التزامها بنهج استثماري منضبط، والاستفادة من منظومتها المتكاملة، تتمتع «ألفا ظبي» بمكانة قوية تمكّنها من اغتنام الفرص الناشئة، وتعزيز خلق قيمة طويلة الأمد.