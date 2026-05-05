الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي

اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي
5 مايو 2026 15:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة إيدج عن توقيع اتفاقية خدمات نقل جوي عالمية مع «الاتحاد للطيران»، خلال منصة «اصنع في الإمارات 2026»، بهدف توحيد عمليات الشحن الجوي الخاصة بها تحت مظلة الناقل الوطني لدولة الإمارات.
وبموجب الاتفاقية، ستلبّي مجموعة إيدج احتياجاتها واحتياجات شركاتها التابعة البالغ عددها 35 شركة، بالاعتماد على خدمات الشحن الجوي التابعة للاتحاد للطيران.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إيدج لتعزيز الشراكات المحلية عبر سلاسل إمدادها وعملياتها التشغيلية، بما يدعم الاستثمار في القدرات الوطنية ويعزّز الاعتماد عليها، لا سيما مع نمو أعمال المجموعة.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام المجموعة ببناء شراكات محلية ذات قيمة مستدامة لدولة الإمارات، موضحاً أن التعاونّ مع «الاتحاد للطيران» يُسهم في رفع كفاءة عمليات «إيدج» ودعم نمو منظومة صناعية وطنية متكاملة.
من جانبه، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد، إن «الاتحاد للشحن» توفر بنية تشغيلية موثوقة وآمنة ذات امتداد عالمي، قادرة على دعم متطلبات العمليات الصناعية والدفاعية المتقدمة، كما تسهم في تعزيز القدرات الوطنية من خلال الشراكات المحلية.
وأوضح أن توحيد عمليات الشحن بين «إيدج» و«الاتحاد للشحن» يعكس مستوى عالياً من الثقة في قدرة الناقل الوطني على تلبية متطلبات تشغيلية معقّدة وعالية القيمة ضمن أطر زمنية دقيقة.
 

أخبار ذات صلة
«الثقافة» توقِّع 4 اتفاقيات تعاون لدعم الحرفيين والمبدعين ضمن «اصنع في الإمارات»
الكشف عن رؤية جديدة للتنقل بإطلاق سيارة "الذيب" خلال "اصنع في الإمارات"
ايدج
الاتحاد للطيران
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
الأخبار العالمية
الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
اليوم 15:28
بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
الرياضة
بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
اليوم 15:24
فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي
الرياضة
فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي
اليوم 15:16
اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي
اقتصاد
اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي
اليوم 15:15
جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية
الرياضة
جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©