اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إيدج عن توقيع اتفاقية خدمات نقل جوي عالمية مع «الاتحاد للطيران»، خلال منصة «اصنع في الإمارات 2026»، بهدف توحيد عمليات الشحن الجوي الخاصة بها تحت مظلة الناقل الوطني لدولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستلبّي مجموعة إيدج احتياجاتها واحتياجات شركاتها التابعة البالغ عددها 35 شركة، بالاعتماد على خدمات الشحن الجوي التابعة للاتحاد للطيران.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إيدج لتعزيز الشراكات المحلية عبر سلاسل إمدادها وعملياتها التشغيلية، بما يدعم الاستثمار في القدرات الوطنية ويعزّز الاعتماد عليها، لا سيما مع نمو أعمال المجموعة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام المجموعة ببناء شراكات محلية ذات قيمة مستدامة لدولة الإمارات، موضحاً أن التعاونّ مع «الاتحاد للطيران» يُسهم في رفع كفاءة عمليات «إيدج» ودعم نمو منظومة صناعية وطنية متكاملة.

من جانبه، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد، إن «الاتحاد للشحن» توفر بنية تشغيلية موثوقة وآمنة ذات امتداد عالمي، قادرة على دعم متطلبات العمليات الصناعية والدفاعية المتقدمة، كما تسهم في تعزيز القدرات الوطنية من خلال الشراكات المحلية.

وأوضح أن توحيد عمليات الشحن بين «إيدج» و«الاتحاد للشحن» يعكس مستوى عالياً من الثقة في قدرة الناقل الوطني على تلبية متطلبات تشغيلية معقّدة وعالية القيمة ضمن أطر زمنية دقيقة.

