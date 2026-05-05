تعاون بين «توازن» و«لوكهيد مارتن» لإنشاء مركز تميّز في الأمن السيبراني بالدولة



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وشركة لوكهيد مارتن، اتفاقية لإنشاء مركز تميّز في الأمن السيبراني في دولة الإمارات، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في المجال الرقمي.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منصة اصنع في الإمارات 2026، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

وقّع الاتفاقية، شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في توازن، ودانيال موتون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومسؤولين من شركة داتا7.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركتا لوكهيد مارتن، وداتا7، على إنشاء مركز تميّز للأمن السيبراني، ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات، الذي يشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وينتظر أن يمثّل المركز منصة وطنية شاملة تعزّز جاهزية الإمارات السيبرانية، وتحتضن الابتكار، وتدعم بناء منظومة متكاملة للأمن الرقمي تتوافق مع الأولويات الإستراتيجية للدولة.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير إطار لنقل التكنولوجيا بالتعاون مع شركة داتا7 لتعزيز القدرات الرقمية السيادية وتوطين تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة داخل دولة الإمارات، وبالتنسيق الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني، لتعزيز الجاهزية الوطنية للأمن السيبراني ودعم تطوير الكفاءات الإماراتية المؤهلة لمواكبة المتطلبات المتنامية في مجال الأمن الرقمي.

وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، أهمية الاتفاقية التي تعكس دور توازن في ترجمة الأولويات الوطنية إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق تعزّز المرونة والاستدامة على المدى الطويل.

وأضاف أن «توازن»، ومن خلال برنامج التوازن الاقتصادي، سيواصل تمكين الشراكات التي تطوّر القدرات السيادية، وتدعم الكفاءات الوطنية، وتحقق نتائج قابلة للقياس لمنظومة الدفاع والأمن في دولة الإمارات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمجلس الأمن السيبراني لتعزيز المرونة السيبرانية والجاهزية الوطنية المطلوبة للتصدي للمخاطر الرقمية والسيبرانية المتزايدة.

وأضاف أن هذا المسار يؤكد على استمرار الخطى السريعة والمتوازنة التي تخطوها دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي على أعلى المستويات مع مختلف الشركاء، لمواجهة التهديدات الناشئة، وتعزيز دور الدولة الرائد كفاعل دولي مؤثّر في تعزيز أمن الفضاء السيبراني، وكمساهم رئيسي في تعزيز الجهود الدولية لحماية مكتسبات التنمية الرقمية والإسهام في تحقيق بيئة رقمية آمنة ومزدهرة.

من ناحيته، قال شريف هاشم الهاشمي: إن الاتفاقية تُمثّل محطة بارزة في مسيرة «توازن» نحو بناء منظومة سيبرانية سيادية ومستعدة للمستقبل في دولة الإمارات.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع شركة عالمية بمستوى لوكهيد مارتن، وبالتنسيق الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني وشركة داتا7، يعمل «توازن» على بناء مسارات لنقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات الوطنية، وتوطين الخبرات المتقدمة في الأمن الرقمي، لافتاً إلى أن مركز التميّز سيكون ركيزة أساسية في طموح الإمارات لحماية أصولها الرقمية وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً موثوقاً للابتكار في مجال الأمن السيبراني.

من جهته قال دانيال موتون، إن شراكة لوكهيد مارتن مع دولة الإمارات تمتد لأكثر من خمسة عقود، ويجسّد هذا الاتفاق محطة نوعية في مسار التعاون الاستراتيجي المشترك وتطوره المستمر.