شراكة بين «مبادلة» و«ستون بيك» للاستثمار في منصات تأجير الحاويات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن استثمار مشترك بقيمة 300 مليون دولار إلى جانب «ستون بيك»، الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة المتخصصة في البنية التحتية والأصول المادية، وذلك لدعم استحواذ «تكستاينر» على «سيكو»، وهما شركتان رائدتان في قطاع تأجير حاويات الشحن.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب استحواذ «ستون بيك» على «تكستاينر» في عام 2024، ودعماً لاستحواذ «تكستاينر» على «سيكو» في عام 2025، ما أثمر عن إنشاء إحدى أكبر منصات تأجير الحاويات في العالم، فيما تضمُّ المنصة أسطولاً مشتركاً يتجاوز 8 ملايين وحدة مكافئة، إلى جانب شبكة تشغيلية تغطي أبرز ممرات التجارة الدولية، لاسيما في القارة الآسيوية، مما يُعزِّز دورها المحوري في دعم سلاسل الإمداد العالمية، عبر تمكين شركات الشحن من الوصول المرن إلى السعات التخزينية اللازمة للحاويات.

وتُعد «تكستاينر» و«سيكو» من أبرز المشغّلين الراسخين في قطاع تأجير الحاويات، حيث تتمتعان بعلاقات راسخة مع قاعدة واسعة من العملاء، وأساطيل متنوعة على مستوى العالم، فيما ستستفيد المنصة الموحّدة من زيادة حجمها واتساع شبكة مستودعاتها المتكاملة وتنوّع أسطولها، مما يعزّز مكانتها في هذا القطاع الذي يتمتع بجاذبية استثمارية عالية.

ويمثّل تأجير الحاويات ركيزة أساسية في منظومة الخدمات اللوجستية العالمية، حيث يُنقل نحو 75% من إجمالي التجارة الدولية عبر الممرات البحرية، وتستحوذ الحاويات على القيمة الأكبر من البضائع المتدفقة عبر سلاسل الإمداد.

ويمتاز هذا القطاع بنموذج عمل مرن يستند إلى عقود تأجير طويلة الأمد ومعدلات إشغال مرتفعة، مما يضمن تدفقات إيرادات مستدامة وأداءً يتسم بالاستقرار والمرونة عبر مختلف دورات السوق العالمية.

وقال حماد رحمن، رئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مبادلة، إن هذا الاستثمار يجسِّد نهج مبادلة الراسخ في بناء شراكات نوعية مع أبرز المشغّلين العالميين للاستثمار في منصات البنية التحتية التي تُشكّل عصب الاقتصاد العالمي، وباعتباره محركاً جوهرياً للتجارة الدولية، يؤدي قطاع تأجير الحاويات دوراً محورياً في ضمان التدفق السلس والفعّال للبضائع عبر الأسواق العالمية.

وأضاف أنه من هنا تبرز أهمية صفقة استحواذ «تكستاينر» على «سيكو»، والتي ستثمر عن إنشاء منصة موحدة واسعة النطاق، تتمتع بمكانة قوية وتنافسية في هذا القطاع، وبالتعاون مع «ستون بيك»، نستثمر في شركة تتمتع بأسس قوية تمكنها من تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

من جهته، رحّب جيمس وايبر، عضو مجلس إدارة «تكستاينر»، رئيس قطاع النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة لدى «ستون بيك»، بالشراكة مع «مبادلة» في هذه المنصة عالية الجودة، والتي تُشكّل حلقة وصل أساسية في منظومة التجارة العالمية، متطلعاً إلى العمل معاً لدفع عجلة النمو المستدام لكل من «تكستاينر» و«سيكو»، وتعزيز قدراتهما لمواصلة تقديم حلول حاويات مرنة وموثوقة للعملاء حول العالم.

ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز محفظة مبادلة في قطاع البنية التحتية على الصعيد العالمي، والتي تشمل قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية، كما تنضم هذه الصفقة إلى سجلِّ استثمارات الشركة النوعية في هذا القطاع، بما في ذلك حصتها في شركة «ترانسبورتيشن إكويبمنت نتوورك - TEN»، إحدى أكبر منصات تأجير المقطورات في أميركا الشمالية.